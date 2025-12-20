Javier Milei instó a una reforma del Mercosur, durante la cumbre que se llevó a cabo en Brasil

milei lula mercosur brasil Javier Milei se saludó tímidamente con Lula, el presidente de Brasil, anfitrión de la cumbre del Mercosur.

El Mercosur, según Javier Milei

Javier Milei recriminó que “no hay mercado común, no hay libre circulación efectiva, no hay coordinación macroeconómica”, como así tampoco “apertura suficiente al mundo”, al considerar que el Mercosur no cumplió con ninguno de los objetivos para la región.

En este sentido, subrayó: “Sí hay una burocracia sobredimensionada e ineficaz que se expandió sobre sí misma. La realidad no se discute, se mide”.

Milei abogó por “una reforma institucional e integral”, la cual debe “reducir el costo económico” del bloque y manifestó: “La integración debe estar al servicio del libre comercio, no de la burocracia”.

Javier Milei pidió cambios en el Mercosur y habló del gendarme Nahuel Gallo

“La flexibilidad es un activo, no una amenaza”, consideró Javier Milei, por lo que “la rigidez solo puede traer estancamiento”: “Es una herramienta concreta para adaptarnos a un entorno internacional que evoluciona mucho más rápida que nuestra respuesta colectiva”.

Según el mandatario, cuando el Mercosur “intenta avanzar de forma monolítica, se pierden las oportunidades” y citó el ejemplo del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea (UE) que se postergó hasta enero.

“Tras décadas de negociaciones, no pudimos materializar un acuerdo comercial. El tiempo que transcurrió no responde a la necesidad de nuestras naciones”, consignó.

Milei enfatizó sobre la lucha contra las problemáticas como la inseguridad, el crimen organizado y el narcotráfico, al referirse al caso de Venezuela, que se encuentra suspendida del Mercosur, y calificó de narcoterrorista a Nicolás Maduro.

“Argentina saluda a la presión de Estados Unidos y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano”, expresó el libertario, quien volvió a exigir por la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo y felicitó a la líder opositora María Corina Machado por obtener el Premio Nobel de La Paz.

Asimismo, destacó la incorporación del Estado Plurinacional de Bolivia al Mercosur y agradeció el apoyo por el reclamo de la soberanía de las Islas Malvinas.