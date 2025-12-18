Habilitaron a que Cristina Kirchner salga de su departamento dos horas al día

La medida se incorpora al régimen de detención domiciliaria vigente y será fiscalizada tanto por el sistema de monitoreo como por los funcionarios judiciales responsables de controlar el cumplimiento de la condena.

Cristina Kirchner denunció a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich de montar un operativo policial ilegal de madrugada frente a su casa, donde permanece detenida. Foto NA.webp El departamento de Cristina Kirchner en la Ciudad de Buenos Aires.

En paralelo, la defensa de Cristina Kirchner presentó un recurso ante la Cámara Federal de Casación Penal para impugnar las restricciones impuestas a su régimen de visitas. La semana próxima se realizará una audiencia en la que el máximo tribunal penal deberá analizar el planteo contra la limitación que establece un tope de tres personas por encuentro, con una duración máxima de dos horas y hasta dos visitas semanales.

“Una política monetaria por año”

La expresidenta volvió con sus duras críticas a Javier Milei: el miércoles volvió a cuestionar la política económica, luego del anuncio oficial de indexar las bandas cambiarias al ritmo de la inflación.

Desde su domicilio, donde cumple prisión domiciliaria, Cristina Kirchner sostuvo que “la economía está en caída libre y no repunta por la falta de consumo”.

A través de otro extenso mensaje, la exmandataria hizo un repaso crítico de lo que definió como “anuncios de una política monetaria distinta por año” durante la gestión de Javier Milei, desde la promesa de dolarización en 2023 hasta el actual esquema de bandas cambiarias.

Según Cristina Kirchner, la decisión del Banco Central de habilitar un “dólar indexado” a partir de 2026 expone el incumplimiento de las promesas previas del oficialismo. En ese marco, cuestionó de manera directa al presidente del BCRA, Santiago Bausili, y al ministro de Economía, Luis Caputo.

Javier Milei Cristina Kirchner (1).jpg Cristina Kirchner volvió a criticar a Javier Milei.

“Lo cierto es que la economía está en caída libre porque el consumo no repunta. Los dólares no salen por las orejas, sino para afuera del país”, afirmó.

La ex jefa de Estado enumeró además un incremento de las importaciones y del turismo emisivo, el pago de intereses de la deuda y la compra de servicios digitales en el exterior, junto con una Inversión Extranjera Directa (IED) negativa.

En otro tramo de su mensaje, Kirchner remarcó: “Una cosa es hablar en la tele y otra muy distinta es sentarse en el sillón de Rivadavia y gobernar un país con la gente adentro”.

También apuntó contra el tono discursivo del Presidente y de su equipo económico, al señalar que frases como “la economía va a subir como pedo de buzo” o los festejos en transmisiones por streaming no se condicen con la realidad social, en un contexto en el que el consumo interno continúa sin mostrar señales de recuperación.

“Todo este trayecto de anuncios de una política monetaria distinta por año, sin que se cumpla ninguna, fue acompañado por Javier Milei y Luis Caputo con frases tales como ‘la economía va a subir como pedo de buzo’, ‘agarrá los pesos y comprá, no te la pierdas, campeón’, o ‘los dólares nos van a salir por las orejas’. Sin olvidar, por supuesto, el espectáculo de funcionarios del área económica, del Banco Central y del propio Milei gritando en un canal de streaming: ‘¡Flota! ¡Flota!’”, concluyó.

Fuentes: A24, Red X y Agencia Noticias Argentinas