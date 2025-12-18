La Justicia federal habilitó a la expresidenta Cristina Fernández Kirchner a acceder diariamente a la terraza del edificio donde cumple prisión domiciliaria, al considerar ese espacio asimilable al patio al que tienen derecho las personas privadas de la libertad en establecimientos carcelarios.
Habilitaron a que Cristina Kirchner salga de su departamento dos horas al día
La decisión fue adoptada por la Justicia y concedió a Cristina Kirchner la posibilidad de circular por la terraza del edificio bajo monitoreo electrónico
El Tribunal Oral Federal 2 resolvió autorizar el uso del sector superior del inmueble ubicado en San José 1.111, en el microcentro porteño, por un máximo de dos horas diarias. La exmandataria continuará bajo el control del dispositivo de monitoreo electrónico que supervisa sus movimientos.
En la resolución, los jueces señalaron que el acceso a la terraza se ajusta a los parámetros establecidos por convenios internacionales en materia de derechos de las personas detenidas y a las prácticas habituales de recreación previstas en el sistema penitenciario.
La medida se incorpora al régimen de detención domiciliaria vigente y será fiscalizada tanto por el sistema de monitoreo como por los funcionarios judiciales responsables de controlar el cumplimiento de la condena.
En paralelo, la defensa de Cristina Kirchner presentó un recurso ante la Cámara Federal de Casación Penal para impugnar las restricciones impuestas a su régimen de visitas. La semana próxima se realizará una audiencia en la que el máximo tribunal penal deberá analizar el planteo contra la limitación que establece un tope de tres personas por encuentro, con una duración máxima de dos horas y hasta dos visitas semanales.
“Una política monetaria por año”
La expresidenta volvió con sus duras críticas a Javier Milei: el miércoles volvió a cuestionar la política económica, luego del anuncio oficial de indexar las bandas cambiarias al ritmo de la inflación.
Desde su domicilio, donde cumple prisión domiciliaria, Cristina Kirchner sostuvo que “la economía está en caída libre y no repunta por la falta de consumo”.
A través de otro extenso mensaje, la exmandataria hizo un repaso crítico de lo que definió como “anuncios de una política monetaria distinta por año” durante la gestión de Javier Milei, desde la promesa de dolarización en 2023 hasta el actual esquema de bandas cambiarias.
Según Cristina Kirchner, la decisión del Banco Central de habilitar un “dólar indexado” a partir de 2026 expone el incumplimiento de las promesas previas del oficialismo. En ese marco, cuestionó de manera directa al presidente del BCRA, Santiago Bausili, y al ministro de Economía, Luis Caputo.
“Lo cierto es que la economía está en caída libre porque el consumo no repunta. Los dólares no salen por las orejas, sino para afuera del país”, afirmó.
La ex jefa de Estado enumeró además un incremento de las importaciones y del turismo emisivo, el pago de intereses de la deuda y la compra de servicios digitales en el exterior, junto con una Inversión Extranjera Directa (IED) negativa.
En otro tramo de su mensaje, Kirchner remarcó: “Una cosa es hablar en la tele y otra muy distinta es sentarse en el sillón de Rivadavia y gobernar un país con la gente adentro”.
También apuntó contra el tono discursivo del Presidente y de su equipo económico, al señalar que frases como “la economía va a subir como pedo de buzo” o los festejos en transmisiones por streaming no se condicen con la realidad social, en un contexto en el que el consumo interno continúa sin mostrar señales de recuperación.
“Todo este trayecto de anuncios de una política monetaria distinta por año, sin que se cumpla ninguna, fue acompañado por Javier Milei y Luis Caputo con frases tales como ‘la economía va a subir como pedo de buzo’, ‘agarrá los pesos y comprá, no te la pierdas, campeón’, o ‘los dólares nos van a salir por las orejas’. Sin olvidar, por supuesto, el espectáculo de funcionarios del área económica, del Banco Central y del propio Milei gritando en un canal de streaming: ‘¡Flota! ¡Flota!’”, concluyó.
Fuentes: A24, Red X y Agencia Noticias Argentinas