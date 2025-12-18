PAMI llegó a un acuerdo en la Justicia para entregar los medicamentos gratis a jubilados

Jubilados, PAMI, medicamentos gratis.jpg El titular de PAMI llegó a un acuerdo en Mendoza para que los jubilados recuperen el fácil acceso a los medicamentos gratis.

David Litvinchuk, responsable de la sede local, fue sobreseído. Leguizamo, en tanto, firmó un acuerdo de reparación integral con la fiscalía y la querella, la asociación de Jubilados y Pensionados de Mendoza, representada por Marisa Uceda y Carlos Blanco.

El acuerdo mantiene vigente el esquema de Subsidio Social y la obligación de inscripción en el sistema para jubilados y pensionados, pero sin la necesidad de que cada afiliado presente la documentación que justifica el acceso a la cobertura del 100%. Ahora, será el PAMI el que haga ese relevamiento.

Además, PAMI se comprometió a ampliar fuertemente la cantidad de medicamentos de entrega gratuita, pasando de 170 a un Vademecum de 500 drogas más otras 300 de tratamientos crónicos como la diabetes.

El acuerdo deja asentado que los primeros 4 remedios de cada jubilado se autorizarán al 100% sin condicionamientos. En tanto que, para el cálculo de ingresos mínimos, no se tendrán en cuenta los bonos que cobran los beneficiarios ni se sumarán los haberes en caso de aquellos que cobren jubilación y pensión.

Esteban Leguizamo PAMI Esteban Leguizamo participó de la audiencia por los medicamentos de PAMI de manera online.

Es decir, se facilita el acceso a los medicamentos gratuitos y se amplía el universo de drogas y de beneficiarios con el 100% de cobertura.

El acuerdo fue homologado por la jueza Paula Marisi en la audiencia de este jueves y regirá a partir del 8 de enero de 2025, para jubilados y pensionados de todo el país.

La pelea con el PAMI por los medicamentos de los jubilados

Tras varios meses de trabajo conjunto, la fiscalía federal del Área de Investigación y Litigo de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Mendoza, la querella y el imputado –Leguizamo- llegaron a un acuerdo que fue presentado y homologado en los tribunales federales, este jueves.

“Subsiste el esquema de subsidios definido por PAMI Nación pero se ablandan muchísimo las condiciones”, contó a Diario UNO Marisa Uceda, la abogada querellante.

La investigación penal comenzó con una denuncia formulada en febrero de este año por la Asociación de Jubilados y Pensionados (Jubypen), a raíz de la falta de cumplimiento por parte de los directores de PAMI de una medida cautelar ordenada por el Juzgado Federal N° 2 de Mendoza, a cargo Pablo Quirós.

La resolución judicial ordenaba al PAMI dar marcha atrás con los cambios implementados en la entrega de medicamentos del Vademecum de Medicamentos Esenciales que fijaba nuevos y engorrosos requisitos para que jubilados y pensionados pudieran acceder a ellos de manera gratuita.

En enero del 2025, se intimó a Esteban Leguizamo y David Litvinchuk, directores nacional y local de PAMI, para que cumplieran con esa medida judicial. Pero dado el incumplimiento de la misma, en agosto fueron acusados penalmente como coautores del delito de desobediencia fijado en los artículos 239 y 45 del Código Penal.

david litvinchuk pami jubilados audiencia David Litvinchik, titular del PAMI Mendoza, fue desligado de la causa penal. Foto: Cristian Lozano

El acuerdo al que se llegó con la defensa del titular nacional de PAMI, entiende Uceda, puede servir como antecedente en aquel proceso civil que tiende, directamente, a dejar sin efecto las modificaciones que realizó PAMI en el programa de acceso a medicamentos gratuitos.

El acuerdo con PAMI por los medicamentos de los jubilados

La Reparación Integral homologada en sede penal implica:

Inscripción en el programa vía online o presencial en PAMI local.

local. La ampliación del Vademecum de Medicamentos Esenciales , con la incorporación de más de 600 drogas.

, con la incorporación de más de 600 drogas. Cobertura al 100% de medicamentos para jubilados y pensionados con haberes de hasta un haber mínimo y medio.

con haberes de hasta un haber mínimo y medio. Jubilados y pensionados que exceden el haber mínimo y medio (que en Mendoza son menos del 40%), mantendrán la cobertura al 100% si la suma total de los medicamentos excediera el 15% de su jubilación.

que exceden el haber mínimo y medio (que en Mendoza son menos del 40%), mantendrán la cobertura al 100% si la suma total de los medicamentos excediera el 15% de su jubilación. La carga en el PAMI de realizar el entrecruzamiento de datos para corroborar el cumplimiento de los requisitos.

de realizar el entrecruzamiento de datos para corroborar el cumplimiento de los requisitos. Para el cálculo del haber mínimo no se incluyen los bonos que los jubilados y/o pensionados pudieran percibir ni se suman los haberes en caso de beneficiarios que cobran jubilación y pensión .

pudieran percibir ni se suman los haberes en caso de beneficiarios que cobran y . Los 4 primeros medicamentos recetados por mes tendrán cobertura al 100% sin condicionamientos.

recetados por mes tendrán cobertura al 100% sin condicionamientos. Para el quinto y sexto medicamentos, PAMI local realizará una reconsideración según criterio médico (no económico).

local realizará una reconsideración según criterio médico (no económico). A partir del séptimo medicamento recetado, el afiliado deberá recurrir por vía de excepción a la reconsideración del PAMI nacional, que hará un análisis integral del caso.

Este acuerdo con PAMI regirá a partir del 8 de enero. El organismo nacional debe emitir una resolución para hacerlo efectivo.