Denuncia penal contra el titular del PAMI Mendoza y guerra judicial por los medicamentos gratis

La historia comenzó en diciembre, cuando el gobierno de Milei puso condiciones para entregar fármacos, tales como declarar ingresos inferiores a 400 mil pesos. Eso fue apelado por la asociación de jubilados Jubypen y apoyado por la Justicia Federal con una medida cautelar que los obligaba a dar marcha atrás mientras resolvía el asunto de fondo.

PAMI: camino a deber 10 millones de pesos

Pero nada cambió, entiende el juez Pablo Quirós -reemplazante de Walter Bento en el Juzgado Federal Número 2-. Fue así que días atrás citó a Litvinchuk para que diera sus “porqués” y no fueron convincentes, porque el resultado fue continuar considerando que el PAMI no cumple y subir los astreintes, la multa diaria por desoír a la Justicia. De 100 mil pesos a 300 mil diarios, como ya contó este medio.

David Litvinchuk será desplazado en los próximos días del PAMI.webp David Litvinchuk, el titular del PAMI. Lourdes Arrieta propuso su nombre cuando todavía era oficialista.

Cuando termine marzo, si todo sigue así, deberán cerca de 10 millones de pesos en multa. Esa plata puede hacerla ejecutar sólo Jubypen, que es la parte actora. Si eso no ocurre y tampoco cambia el PAMI su postura, simplemente seguirán corriendo a razón de 300 mil pesos por día. Se empezaron a contar concretamente desde el 31 de enero (hasta este domingo serían $3,9 millones).

Para fuentes que estuvieron el día de la audiencia, además Litvinchuk “admitió no tener, ni siquiera, la más mínima idea sobre qué efectivamente es el plan Vivir Mejor. Y eso que es el director de la entidad”. O sea, de acuerdo a esos dichos, el titular no conocería el contenido del programa en cuestión. Diario UNO intentó corroborar esto con Litvinchuk, quien no contestó.

Ahora está denunciado –aseguran que también lo está el director a nivel nacional, Esteban Leguizamo-, por la asociación mendocina Jubypen y sus asesores letrados, Marisa Uceda y Carlos Blanco, ambos ligados al peronismo –Uceda fue diputada nacional hasta 2023 y Blanco, abogado del partido-. Llevan la causa desde mediados del 2024.

Mientras, el mismo juez Quirós debe resolver sobre el asunto central, que es el que afecta a más personas: los 44 medicamentos que están aparentemente restringidos. Eso no va a ocurrir pronto: primero debe resolver otro asunto la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza (los jueces Juan Ignacio Pérez Curci, Manuel Pizarro y Gustavo Castiñeira de Dios), porque, aunque no se contó en aquel momento, la cautelar fue apelada desde el PAMI, según pudo saber UNO.

La interna del Ecoparque

Otro de los embrollos políticos esta semana se dio en torno al Ecoparque. Al conocerse que la provincia deberá pagar 400 millones de pesos a la firma Stornini SA en concepto de intereses, gastos y costos improductivos, arreciaron críticas hacia la gestión por el apenas 35% avanzado en nueve años en las obras.

Ecoparque.jpg Las obras en el Ecoparque, más lentas de lo esperado.

Esos cañonazos revivieron hacia adentro un enojo interno que nunca se ha contado, y es básicamente una “pica” contra los funcionarios de la gestión Suarez. Concretamente de Infraestrutura, que estaba a cargo de Mario Isgro. “De esa década que nos computan sin terminar el proyecto, hay que borrar el 2024, que fue muy complejo por todo lo que pisó en obra pública el gobierno nacional, y también hay que descontar parte de la gestión provincial pasada, en la que se hicieron cosas que también demoraron”, dijo una alta fuente.

Son continuidad de gobierno. Con esas palabras explican por qué los dardos nunca se ven en la superficie, pero uno de los reclamos es que, por ejemplo, el Ecoparque se había licitado sin clínica veterinaria -“increíble error”, dicen-. Del otro lado, la gestión saliente, lo que dicen es que sin su proyecto, que además se realizó a contrarreloj, el BID nunca hubiera comprometido el dinero que hoy permite hablar del Ecoparque.

Hoy también hay palos para la empresa: supuestamente destruyeron caminos internos necesarios para el traslado animal. Donde está el grueso de la obra, había 1.500 ejemplares a los que no es fácil mover de un lado al otro.

Al enojo que genera en la opinión pública -enojo al que se sube hasta el propio Alfredo Cornejo, según cuentan a UNO sus funcionarios-, hay que agregar que no se han narrado las complejidades que tiene el proyecto: desde sitios intocables (la famosa boletería, por ejemplo, es patrimonio y no se puede tirar) hasta las especies que no pueden sacarse de ahí, y pasando por la anudada madeja política: hay versiones –de inmejorables fuentes locales- de que hasta se sugirió “correr” a Nación del medio en 2024 y dialogar directo con el BID, pero que se desistió de eso porque en la sede de Washington no hubieran visto con buenos ojos tal movimiento.

“Además somos un refugio; la gente piensa que acá no pasa nada. Al contrario; ¿a dónde creen que vienen todos los animales que rescatamos? Después cuando sale la nota de que liberaron al cóndor, todos aplauden. Primero lo tuvimos acá”, bufan. A propósito, el plan es que el 7 de abril se vaya a Brasil “Kenia”, una de las elefantas. Cuando terminen los especialistas de llevar a “Pupy” -la última ejemplar que queda del Ecoparque de CABA- esos mismos profesionales vendrán a Mendoza a encarar el trabajo. El mes que viene ya viaja, confían.

ecoparque de mendoza elefantes tamy macho.jpg Tamy, elefante macho en el Ecoparque. Para el 7 de abril estiman el envío de un nuevo ejemplar a un santuario del Mato Grosso, Brasil. Foto: Secretaría de Ambiente

Las dos vías del kicillofismo mendocino

Martín Aveiro es el que más salió a jugarse por Axel Kicillof por estos días, uniéndose al nuevo espacio del bonaerense, Derecho al Futuro. Sus “compañeros” locales en la Cámara de Diputados, Adolfo Bermejo y Liliana Paponet, por ahora deciden esperar con más cautela a ver cómo decanta todo y no tienen previsto mostrarse tan cercanos.

Esta semana, el titular de Infraestrutura de PBA, Gabriel Katopodis, charló con algunos interlocutores del PJ de Mendoza acerca de cómo va a seguir la agenda para la nueva fuerza política, según cuentan. Sin embargo, después, toda la marca se la llevó la no tan esperada pelea entre el mandatario y Milei, que lo llevó a cosechar respaldos insospechados, como el de Máximo Kirchner, en plena guerra fría del gobernador con CFK.

bernejo aveiro paponet congreso.jpg "Vamos tranqui". Salvo Aveiro (centro) los otros justicialistas mendocinos que juegan en Buenos Aires por ahora no se suman de lleno a la propuesta de Kicillof. Sagasti está del lado de Cristina, como era esperable.

Además, esta semana hubo una primera mesa de diálogo del ¿kicillofismo? mendocino con Gustavo Correa, de la CTA, en la sede del SUTE. Ahí, de acuerdo a fuentes consultadas, la vinculación es a través del ministro de Trabajo de Kicillof, Walter Correa, que pertenece también a la Central de Trabajadores.

Algunos pejotistas mendocinos se entusiasman con un armado opositor amplio para las legislativas, que incluso pueda tener a figuras de otros partidos, incluyendo hasta a dirigentes que hoy están en la UCR.

Es decir, algunos de los que desde la provincia saltan hacia el nuevo espacio aguardan algo superador. No simple “panperonismo”, como fueron el Frente de Todos y Unión por la Patria, sino algo más contenedor y que aglutine a referentes de otros partidos.

¿Les alcanzará para tanto?