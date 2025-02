Aveiro respaldó el nuevo espacio político de Axel Kicillof y militará para él en Mendoza

En esa lista aparece el ex intendente de Tunuyán que usó sus redes para respaldar la bonaerense en su decisión de "reconstruir el peronismo para liderar una alternativa al ajuste y crueldad que lleva adelante el Gobierno nacional de Javier Milei".

Posteo de Martín Aveiro apoyando a Kicillof 1.jpg

Aveiro argumentó que el peronismo de Mendoza no puede ser ajeno a esa reconstrucción y blanqueó que su sector se siente "convocado y animado de ser parte de esa construcción que lidera Axel Kicillof", por lo que militará para que ese nuevo movimiento crezca en Mendoza.

De integrar la lista de Cristina a militar con Kicillof

La presentación del nuevo espacio político de Axel Kicillof generó un fuerte ruido en las filas del kirchnerismo y no faltó quien salió a enrostrarle al gobernador que su jugada era al menos "desubicada".

Axel Kicillof.jpg El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, lanzó su espacio político Movimiendo derecho al futuro y Martín Aveiro salió a respaldarlo.

De hecho el senador Oscar Parrilli, cercano a Cristina Kirchner, no dudó en marcar que la actitud del bonaerense "no sirve de nada" y disparó: “Me parece que es absolutamente desubicado. No veo que haya motivos para hacer eso. Me parece fuera de tiempo, momento y lugar. No veo claramente ningún objetivo. Me parece innecesario".

Es claro que Kicillof decidió dar el paso de enfrentar al kirchnerismo más duro y por eso también sorprende que Martín Aveiro haya decidido respaldarlo tan abiertamente.

Sobre todo después de que en octubre, cuando la ex vicepresidenta lanzó su línea para ir por la presidencia del partido, el mismo diputado nacional integró sus listas.

En aquel momento, cuando Cristina Kirchner oficializó su lista "Primero la Patria" para las pasadas elecciones del 17 de noviembre, eligió a cuatro mendocinos que la acompañarán en el consejo nacional del partido que creó Juan Domingo Perón en 1946.

Allí aparecían la diputada provincial Valentina Morán, el ex intendente de Tunuyán, Martín Aveiro, el jefe comunal de San Rafael, Omar Félix, y la senadora Anabel Fernández Sagasti.