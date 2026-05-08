El presidente Javier Milei convocó a una nueva reunión de Gabinete para este viernes a las 14 en Casa Rosada. Allí, se espera que el mandatario analice junto a sus ministros el avance de las medidas económicas y la agenda legislativa de las próximas semanas, hoy en tratativas y sin avances concretos.
Javier Milei convocó a su Gabinete en medio de rumores sobre Adorni y una Bullrich que levantó el perfil
Milei convocó a sus ministros tras su gira por Estados Unidos y en medio de la tensión por la causa que involucra a Manuel Adorni
Pero también se trata de la primera acción oficial de todo el cuerpo de gobierno luego de la conferencia de prensa de Manuel Adorni y las novedades sobre la investigación judicial alrededor del ex panelista televisivo y radial, según subrayó la Agencia Noticias Argentinas.
El oficialismo intentó retomar la iniciativa en medio de la situación judicial de su ministro coordinador, un tema que entrega novedades semana a semana y que es capitalizado por la oposición. Además, será la primera actividad de Milei tras su gira por Los Angeles, Estados Unidos.
Adorni, Bullrich y el escenario político
La reunión de este viernes llega en un momento de tensión para el gobierno nacional. Aunque el encuentro estaba previsto como una instancia de seguimiento de gestión, el caso que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y las declaraciones públicas de la senadora Patricia Bullrich terminaron por cargar la cita de un contenido político mucho más sensible.
"Yo creo que lo mejor que puede hacer Manuel es adelantar su declaración jurada. En nuestro espacio la transparencia no es negociable", sentenció Bullrich esta semana en declaraciones exclusivas a A24. Llamó la atención, porque tras su candidatura a la presidencia con el PRO, la ex ministra de Seguridad había sintonizado con Milei, posicionándose como una voz de fuerte apoyo al oficialismo.
Por tanto, Milei precisa ordenar a su equipo y su discurso. Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, evitó confrontar con Bullrich, aseguró que presentará la documentación antes del plazo previsto, pero no precisó una fecha concreta. Su argumento fue que no quiere hacer declaraciones que puedan "interferir con el avance de la causa judicial".
La situación también parece exponer los equilibrios delicados dentro de La Libertad Avanza. Bullrich conserva peso político propio y su planteo generó malestar en sectores cercanos a Karina Milei, mientras que el presidente volvió a respaldar públicamente a Adorni.
En el medio, diversos analistas recalcan que todo esto se desarrolla en un tira y afloje entre los "karinistas" y la facción que lidera el asesor presidencial Santiago Caputo.