Javier Milei convocó a su Gabinete en medio de rumores sobre Adorni y una Bullrich que levantó el perfil

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el ojo de la tormenta. El presidente Milei ha respaldado sin matices a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Imagen ilustrativa.

Adorni, Bullrich y el escenario político

La reunión de este viernes llega en un momento de tensión para el gobierno nacional. Aunque el encuentro estaba previsto como una instancia de seguimiento de gestión, el caso que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y las declaraciones públicas de la senadora Patricia Bullrich terminaron por cargar la cita de un contenido político mucho más sensible.

"Yo creo que lo mejor que puede hacer Manuel es adelantar su declaración jurada. En nuestro espacio la transparencia no es negociable", sentenció Bullrich esta semana en declaraciones exclusivas a A24. Llamó la atención, porque tras su candidatura a la presidencia con el PRO, la ex ministra de Seguridad había sintonizado con Milei, posicionándose como una voz de fuerte apoyo al oficialismo.

Karina, Diego Santilli, Javier Milei y Manuel Adorni Karina Milei (izquierda) es una de las protagonistas del armado político en el gobierno de su hermano Javier.

Por tanto, Milei precisa ordenar a su equipo y su discurso. Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, evitó confrontar con Bullrich, aseguró que presentará la documentación antes del plazo previsto, pero no precisó una fecha concreta. Su argumento fue que no quiere hacer declaraciones que puedan "interferir con el avance de la causa judicial".

La situación también parece exponer los equilibrios delicados dentro de La Libertad Avanza. Bullrich conserva peso político propio y su planteo generó malestar en sectores cercanos a Karina Milei, mientras que el presidente volvió a respaldar públicamente a Adorni.

En el medio, diversos analistas recalcan que todo esto se desarrolla en un tira y afloje entre los "karinistas" y la facción que lidera el asesor presidencial Santiago Caputo.