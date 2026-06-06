Accidente en alta montaña: se incendió un camión que transportaba gaseosas en Agua de las Avispas

accidente camion ruta 7 El accidente en alta montaña se produjo apenas pasadas las 7 de este sábado. Foto: gentileza Osvaldo Valle

Parte de la carga quedó desparramada sobre la vera de la Ruta 7, por lo que se debió circular con precaución hasta que se pudo despejar la zona, al margen de la demora que se registró en el momento del accidente.

La patente del camión es de origen chileno. Aún no se informaron las causas que provocaron las llamas en la parte del semirremolque.

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