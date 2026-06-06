Un camión que transportaba gaseosas en latas fue el protagonista este sábado de un accidente en alta montaña. A la altura de la localidad de Agua de las Avispas el acoplado del rodado se incendió casi por completo, lo que causó preocupación a los conductores que transitaban por la Ruta 7 a esa hora de la mañana.
En la Ruta 7
Accidente en alta montaña: se incendió un camión que transportaba gaseosas en Agua de las Avispas
El accidente en la Ruta 7 se registró este sábado a la mañana. Por el incendio en el semio del camión debió intervenir personal de Bomberos de Luján de Cuyo
Por el siniestro en el kilómetro 1.079 -el cual ocurrió pasadas las 7- debió intervenir personal de Bomberos del Cuartel Central y de Luján de Cuyo, que lograron sofocar el incendio sin que el chofer resultara herido.
Parte de la carga quedó desparramada sobre la vera de la Ruta 7, por lo que se debió circular con precaución hasta que se pudo despejar la zona, al margen de la demora que se registró en el momento del accidente.
La patente del camión es de origen chileno. Aún no se informaron las causas que provocaron las llamas en la parte del semirremolque.
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