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En la Ruta 7

Accidente en alta montaña: se incendió un camión que transportaba gaseosas en Agua de las Avispas

El accidente en la Ruta 7 se registró este sábado a la mañana. Por el incendio en el semio del camión debió intervenir personal de Bomberos de Luján de Cuyo

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
Así quedó el camión tras el incendio de su carga de gaseosas en latitas.

Así quedó el camión tras el incendio de su carga de gaseosas en latitas.

Foto: gentileza Osvaldo Valle

Un camión que transportaba gaseosas en latas fue el protagonista este sábado de un accidente en alta montaña. A la altura de la localidad de Agua de las Avispas el acoplado del rodado se incendió casi por completo, lo que causó preocupación a los conductores que transitaban por la Ruta 7 a esa hora de la mañana.

Embed - Se incendió un camión que llevaba gaseosas en la Ruta 7

Por el siniestro en el kilómetro 1.079 -el cual ocurrió pasadas las 7- debió intervenir personal de Bomberos del Cuartel Central y de Luján de Cuyo, que lograron sofocar el incendio sin que el chofer resultara herido.

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El accidente en alta monta&ntilde;a se produjo apenas pasadas las 7 de este s&aacute;bado.

El accidente en alta montaña se produjo apenas pasadas las 7 de este sábado.

Parte de la carga quedó desparramada sobre la vera de la Ruta 7, por lo que se debió circular con precaución hasta que se pudo despejar la zona, al margen de la demora que se registró en el momento del accidente.

La patente del camión es de origen chileno. Aún no se informaron las causas que provocaron las llamas en la parte del semirremolque.

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