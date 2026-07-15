Cinco personas resultaron heridas este martes luego de que un camión, que aparentemente se quedó sin frenos, cayera a un zanjón en Godoy Cruz. El accidente ocurrió en la intersección de calle Tiburcio Benegas y el Corredor del Oeste, donde trabajaron Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz, ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y personal policial.
Un camión se quedó sin frenos y cayó a un zanjón en Godoy Cruz con 5 heridos
El accidente ocurrió en la intersección de Tiburcio Benegas y el Corredor del Oeste. Bomberos Voluntarios y el SEC asistieron a las víctimas, que sufrieron politraumatismos
Según la información preliminar, el conductor del camión habría perdido el control del vehículo tras una presunta falla en el sistema de frenos, lo que provocó que terminara dentro del zanjón. Los cinco ocupantes fueron asistidos en el lugar por personal médico y presentaban politraumatismos de distinta consideración.
Cómo fue el accidente en Godoy Cruz
Tras el llamado de emergencia, al lugar acudieron dotaciones de Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz y ambulancias del SEC para rescatar y asistir a los ocupantes del camión. Las víctimas fueron atendidas en el lugar mientras se evaluaba la necesidad de llevarlas a un hospital.
Personal policial trabajó en la escena para determinar las causas del accidente y establecer si, efectivamente, la falla mecánica en los frenos fue el origen del siniestro. La investigación quedó a cargo de las autoridades competentes.
En pocas palabras
- Accidente de camión: Un camión se quedó sin frenos y cayó a un zanjón en Godoy Cruz, dejando 5 heridos.
- Asistencia y causas: Bomberos, SEC y policía asistieron a los heridos por politraumatismos y se investigan las causas del siniestro.
- Ubicación del siniestro: El hecho ocurrió en la intersección de Tiburcio Benegas y el Corredor del Oeste.