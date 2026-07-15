Un camión se quedó sin frenos y cayó a un zanjón en Godoy Cruz con 5 heridos

Según la información preliminar, el conductor del camión habría perdido el control del vehículo tras una presunta falla en el sistema de frenos, lo que provocó que terminara dentro del zanjón. Los cinco ocupantes fueron asistidos en el lugar por personal médico y presentaban politraumatismos de distinta consideración.

Cómo fue el accidente en Godoy Cruz

Tras el llamado de emergencia, al lugar acudieron dotaciones de Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz y ambulancias del SEC para rescatar y asistir a los ocupantes del camión. Las víctimas fueron atendidas en el lugar mientras se evaluaba la necesidad de llevarlas a un hospital.