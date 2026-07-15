Un hombre fue detenido acusado de matar a su mujer de varios disparos

Según el reporte oficial, las fuerzas de seguridad acudieron al domicilio tras recibir una denuncia por una ráfaga de disparos. Al llegar al lugar, se encontraron con un escenario crítico. La víctima presentaba múltiples impactos de arma de fuego en la zona del abdomen, lo que le ocasionó una hemorragia aguda severa.

De inmediato, la mujer fue trasladada de urgencia al Hospital San Vicente de Paúl. A pesar de los esfuerzos del cuerpo médico por estabilizarla y reanimarla, falleció a los pocos minutos de haber ingresado.

La fiscal Claudia Carreras, a cargo de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP) de Orán, tomó el control de la causa durante la feria judicial. Para esclarecer la mecánica del hecho, ordenó un intenso operativo en la escena del crimen para recolectar pruebas y ordenó la detención de la pareja de la mujer.

Un caso anterior de femicidio en la misma ciudad

Este nuevo presunto femicidio vuelve a encender las alarmas en el departamento de Orán, que registra recientes antecedentes de violencia extrema. En el pasado mes de mayo, la zona fue noticia por otro aberrante episodio donde un hombre de 27 años (Jorge Fernando Carrizo) roció con un líquido inflamable y prendió fuego a su pareja, causándole graves quemaduras en el rostro y cuello.

Las autoridades judiciales enfrentan ahora el desafío de esclarecer rápidamente este nuevo homicidio, en medio del reclamo latente por mayores políticas de seguridad y protección integral para las mujeres en la provincia.