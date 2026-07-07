El hermano del dominicano femicida de Paula Espinoza también está acusado de un crimen en España

Parte del hermoso barrio de España Nou Barris.

Un homicidio en Barcelona que terminó con una captura internacional

El caso ocurrió el 3 de octubre de 2013 en un departamento ubicado sobre la calle Arnau d'Oms, en el distrito de Nou Barris, en Barcelona.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por el diario español El País, cerca de las 13.30 se escuchó una detonación de arma de fuego. Un testigo llamó de inmediato a la Policía y aseguró haber visto escapar a dos hombres del lugar.

Cuando los efectivos ingresaron al inmueble encontraron gravemente herido a Walter Sais Posso Bravo, un ciudadano colombiano de 35 años que había recibido un disparo en la cabeza.

La víctima fue trasladada al Hospital Vall d'Hebron, donde murió pocas horas después como consecuencia de la herida.

La investigación quedó en manos del Grupo de Homicidios del Área de Investigación Criminal de Barcelona. Con el avance de las pericias, los investigadores lograron identificar a dos sospechosos. Uno de ellos era Santiago Andrés Capellán Feliz.

La principal hipótesis de la Justicia española sostuvo desde un comienzo que el crimen estaba relacionado con una disputa vinculada al narcotráfico.

Como consecuencia de esos avances, el 18 de agosto de 2014 las autoridades emitieron una notificación Roja de Interpol para localizarlo y detenerlo en cualquier país.

La fuga, la identidad falsa y la captura en Mendoza

Antes de ser detenido, Santiago Andrés Capellán Feliz abandonó España y viajó a Chile.

En ese país fue arrestado mientras avanzaba un pedido de extradición solicitado por la Justicia española. Sin embargo, recuperó la libertad durante el proceso judicial y aprovechó esa situación para escapar, evitando ser entregado a las autoridades europeas.

Tiempo después llegó a Mendoza.

Según la investigación de la Policía Federal Argentina e Interpol, durante varios años vivió en la provincia utilizando documentación falsa con la identidad de Juan Carlos Vaca Chambi.

Con ese nombre administraba dos barberías y desarrollaba su vida cotidiana sin levantar sospechas.

Las tareas de inteligencia, que incluyeron el seguimiento de llamadas telefónicas y redes sociales, permitieron reconstruir sus movimientos hasta localizarlo en una barbería ubicada sobre calle General Paz, en Ciudad.

Allí fue detenido el 23 de marzo de 2019 durante un operativo realizado por efectivos de Interpol y la Delegación Mendoza de la Policía Federal.

En el procedimiento también quedó acreditado el uso de documentación falsa, mientras continuaba vigente el pedido de captura internacional emitido por España.

Tras la detención, la Justicia Federal argentina inició el trámite de extradición solicitado por el Juzgado Nº 16 de Barcelona.

La defensa intentó obtener su libertad argumentando que tenía arraigo familiar y laboral en Mendoza, y que convivía con su pareja. Sin embargo, tanto el juez federal como la Cámara Federal rechazaron el planteo al considerar que existía un elevado riesgo de fuga, especialmente porque ya había escapado durante el proceso de extradición que se desarrolló en Chile.

El vínculo con el femicidio de Paula Espinoza

Los antecedentes de Santiago Andrés Capellán Feliz volvieron a cobrar notoriedad luego de que su hermano, Samuel Andrés Capellán, fuera imputado por el femicidio de Paula Espinoza.

Santiago Andrés Capellán Feliz, el femicida de Paula Espinoza.

De acuerdo con la investigación del fiscal de Homicidios Oscar Malla, el viernes el hombre llegó a la vivienda donde convivía con la joven en el barrio Nuestra Señora de Lourdes, ingresó al domicilio y la atacó con un arma blanca, provocándole heridas en el rostro y el pecho que le causaron la muerte.

Tras el ataque abandonó el lugar y permaneció varias horas prófugo.

La víctima fue encontrada por una de sus hermanas, quien ingresó a la habitación para despertarla por pedido de su padre para ver el partido de Argentina contra Cabo Verde y descubrió la escena del crimen.

Horas más tarde, durante la madrugada del domingo, Samuel Andrés Capellán llegó por sus propios medios a la Comisaría 53 de Potrerillos, en Luján de Cuyo, donde se entregó.

Posteriormente fue imputado por homicidio calificado por mediar relación de pareja y por mediar violencia de género (femicidio), delito que prevé como única pena la prisión perpetua.