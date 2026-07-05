Imputaron al dominicano presunto femicida de Paula Espinoza, la madre de 26 años

Paula Espinoza, de 24 años, la mujer asesinada presuntamente por Samuel Andrés Capellán.

Tras la imputación, el acusado permanecerá alojado en la Penitenciaría Provincial mientras avanza la investigación.

El sospechoso se entregó cuando iba camino a Chile y quedó detenido

Samuel Andrés Capellán, de 31 años, se presentó de manera espontánea ante la Justicia durante la madrugada del sábado, luego de permanecer prófugo desde el crimen. De nacionalidad dominicana, era intensamente buscado por la Policía desde la tarde del viernes y, según trascendió, decidió entregarse cuando se dirigía hacia Chile.

La investigación sostiene que el viernes, cerca de las 17.50, el hombre llegó a la vivienda que compartía con Paula Espinoza, en el barrio Nuestra Señora de Lourdes, de Las Heras. Permaneció allí alrededor de diez minutos y luego se retiró en un Ford Fiesta Kinetic azul, tras saludar a familiares de la joven que viven en la planta baja del inmueble.

Unos 40 minutos más tarde, una hermana de la víctima subió al departamento para invitarla a ver el partido de Argentina contra Cabo Verde. Al ingresar, la encontró tendida sobre una cama, sin signos vitales y con múltiples heridas de arma blanca.

Tras el llamado al 911, una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) llegó al lugar, aunque los profesionales solo pudieron constatar el fallecimiento.

A partir de ese momento se activó el protocolo de femicidio y comenzaron las tareas de la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional, junto con personal de Homicidios, Policía Científica, el Cuerpo Médico Forense, la Unidad Investigativa Departamental (UID) y los equipos de asistencia a las víctimas, que continúan trabajando para reconstruir cómo ocurrió el crimen.