La cúpula de Kicillof desembarca en Mendoza, abre sede propia y potencia a un nuevo grupo en el PJ

Para la inauguración de la nueva sede, que está pensada para los primeros días después del Mundial, dentro de tres semanas, cuentan que está arreglado que Katopodis venga a Mendoza. Lo harían también otras figuras muy fuertes del kicillofismo: Carlos "Carli" Bianco, su ministro de Gobierno y otro dirigente predilecto de AK, además de la jefa de Asesores del Gobierno bonaerense, la ex diputada Cristina Álvarez Rodríguez, también de buen vínculo con algunos actores locales.

Martín Aveiro es uno de los que encabezan el nuevo grupo dentro del PJ afín a Axel Kicillof en Mendoza.

Sin hacer mucho ruido -en su momento lo anticipamos en Séptimo Día-, Destéfanis decidió alejarse un poco de quien fuera su padrino político, Carlos Ciurca. Lo que cuentan algunas lenguas es que ese alejamiento vino tras el armado de listas del 2025. La intendenta había tenido una espada legislativa, Mercedes Derrache, que fue hasta elogiada por Alfredo Cornejo en una oportunidad, pero en la última elección, a esa zona geográfica del peronismo “le correspondía” darle un nombre en la lista a Fernando Ubieta y no a la ex reina. Por eso se subió a la lista, y entró, la paceña Aixa Moreno. Por razones de importancia, Matías Stevanato es casi con seguridad quien más poder de decisión tuvo en ese armado del Segundo Distrito.

Sea eso o no, el vínculo de Destéfanis con el ciurquismo ya no es el que fue. Aunque no hay estridencias ni hubo ruptura tajante o pública. Hoy está muy cercana a Aveiro y a este proyecto de ligazón nacional que tendrá su bautismo antes de fin de mes, en Mitre al 521.

Los movimientos cerca de Kicillof en Mendoza

Nadie habla de candidaturas, ni mucho menos de un alejamiento con la cúpula del Partido Justicialista: mantienen buena relación con los hermanos Félix y con Stevanato. Lo cierto, cuentan fuentes importantes del peronismo, es que tanto Emir Félix como el intendente de Maipú están en contacto directo con Kicillof y que hay un apoyo importante.

La idea del PJ, sin embargo, es seguir haciendo hincapié en lo local. Al menos en la parte institucional, prefieren mantener un discurso un poco menos contundente en sus inclinaciones para las candidaturas presidenciales del justicialismo. El alejamiento con la figura de Cristina, de todos modos, es clarísimo desde hace años.

La sede política de Axel Kicillof en Mendoza, en calle Mitre de Ciudad.

El equipo que empieza a erigirse mete ruido. Entre otras cosas, tiene el apoyo de la CGT local, con lo que eso implica y puede significar más adelante. El respaldo de su secretario general, Ricardo Letard, está confirmado y bastante cimentado en el buen vínculo del hombre de Camioneros con Aveiro.

La estrategia sindical va en línea con la reactivación del Partido Cultura Educación y Trabajo (CET), que está listo para funcionar y tener sello propio tras haber pasado por la procesión de conseguir avales, afiliados y etcéteras. Puede tener importancia el año que viene para impulsar espacios en las listas del PJ desde ahí. Es la idea.

Por supuesto, estas son cercanías muy ligadas a lo que ocurre en Buenos Aires, adonde Hugo Moyano y su círculo están abiertamente jugando para que Kicillof sea presidente en diciembre del año que viene.

Quién es quién

La cercanía más fuerte de Aveiro es con Katopodis. Viene desde hace años y se reúnen bastante seguido en Buenos Aires. Fue el tunuyanino el que promovió tener una sede partidaria física. Y así como Aveiro “es” Katopodis, Destéfanis es más cercana a Jorge Ferraresi, que por estas horas dio un golpe fuerte a la mesa: renunció a la intendencia de Avellaneda para armar el proyecto de 2027 con Kicillof y recorrer. Es uno de los que suenan fuertemente para ser gobernador de Buenos Aires.

A Flor, en el peronismo local la miran de cerca porque es una de las que han anticipado que busca una candidatura importante el año próximo.

Flor Destéfanis, jugando abiertamente para la candidatura a presidente de Kicillof.

Aparecen otras figuras también y queda observar a los intendentes. El tunuyanino Emir Andraos es uno de los que están cercanos y algo en ese sentido ha mostrado el lavallino Edgardo González. Guillermo Carmona, con su Corriente Nacional de la Militancia, y se mencionó a un grupo no muy conocido que se llama Mendoza Futura: entre otros, tiene al ex Movimiento Evita Daniel Urquiza, que sumó algunos de los ex Somos. La CTA también pone su brazo en ese scrum, con Gustavo Correa -del SUTE- a la cabeza.

La carrera adentro del radicalismo

En los departamentos se están haciendo encuestas. Una de las más respetables mostró 38% para "no tengo idea a quién voy a votar a gobernador" y parece que sigue siendo la opción más elegida, al menos en parte importante de los sondeos.

Aunque estamos muy en etapa de Mundial, esta parte del año es importante para encuestar. La conclusión generalizada en algunos especialistas es que Javier Milei ya tocó su piso y, a partir de ahora, puede empezar a crecer un poco. Ese dato está en informes técnicos que llegaron por estos días a Casa de Gobierno y lo creen fervientemente así. No una locura -y siempre matizado por lo económico-, pero puede crecer.

¿Cuánto había bajado Milei? A nivel país estiman que entre 8% y 10%. Acá en Mendoza se estiman 3 o 4 puntos menos de caída, pero igual fue golpeado. El rebote es muy esperado en el oficialismo por obvias razones, pero también estimula algunas dudas puertas adentro del cornejismo:

La primera de esas dudas, de esos interrogantes abiertos, toca fibras muy fuertes respecto a lo que pueda pasar en 2027. Es resumible en esta conversación, que ocurrió así de manera textual:

-Ahora hay que ver qué va a hacer Patricia. Si decide o no jugar fuerte el año que viene y pelear.

-¿Pero ustedes creen que puede romper y ser candidata a presidenta por su cuenta?

-Absolutamente.

-¿Y eso es intuición o hay algo de data?

-Hay algo de data.

La charla fue en la víspera de la salida de Manuel Adorni, una novela política que además posicionó a una Bullrich distinta, decidida a romper con la verticalidad inapelable de este gobierno a la que otros dirigentes respetan temblando.

Alfredo Cornejo junto a Diego Santilli. El jefe de Gabinete pretende darle un nuevo impulso a la gestión nacional. Foto: X de Alfredo Cornejo

El segundo gran interrogante para el cornejismo, que también viene por el lado de los números del presidente, tiene que ver con Luis Petri. Si una suba en la imagen de Milei puede impactar también en un aumento de las intenciones de voto para él. "Le sigue yendo muy bien y a nosotros no nos sobra absolutamente nada", advierten algunos, preocupados porque el segundo aire del “Javo”, si efectivamente ocurre, no le sirva de viento de cola al sanmartiniano.

En qué andan las tres ramas de la alianza UCR - LLA

Cuentan que Petri está bastante tranquilo, viendo cómo se suceden uno a uno los candidatos del riñón cornejista en la marquesina. Ya serían tres los que mostraron intenciones, sumados a Ulpiano Suarez que sigue armando con fuerza para ser el elegido de Cornejo, aunque los gestos hoy lo obligan a pelear otras alternativas. También hay dudas sobre Martín Kerchner, que no queda claro si va a terminar de lanzarse, pero está, dicen, en consideración.

Los encuestadores que más mira el oficialismo ya tienen listo el cuestionario con el que saldrán dos días después de la final del Mundial. No hay definiciones concretas sobre si el “candidato de Cornejo” ya será medido con nombres y apellidos. Habrá que aguardar a la conveniencia para el oficialismo de hacer esas preguntas.

Volviendo a Tadeo García Zalazar, en todo el Gobierno huelen que el ministro de Educación puede jugar fuerte post Mundial. Una carta interesante irá por el lado de la vivienda: en concreto, da vueltas un programa para que DGE o el Estado se profundicen como nexo entre comunidad docente y nuevos créditos hipotecarios. El interesado pondría 20% de ahorro previo y la Provincia articularía la operatoria. A eso se suma que los lotes podrían ponerlos la Provincia o algunos departamentos. Algunas zonas ya están en carpeta, incluso.

¿Puede crecer Luis Petri si hay una mejora en la imagen del presidente?, se preguntan en la UCR.

Es una novedad que puede ser impactante, una fórmula 2.0 de lo que ya anunció el Gobierno el 1 de mayo. Si el SUTE tuviera terrenos también se podrían agregar, pero no posee loteos propios como sí tienen otros sindicatos.

Ese avance ayudaría al mejoramiento en el vínculo con el SUTE. No se dijo demasiado, pero la paritaria que se acordó esta semana, por ejemplo, tiene sus terminales nerviosas en la carrera de 2027: sellaron con el sindicato más grande de Mendoza un acuerdo que los lleva prácticamente a negociar recién en enero.

Es clave tener a ese frente contento para cualquiera con aspiraciones, más aún si se viene de la cartera de Educación.

Tadeo medirá este mes sus nuevos números, casi seguro con Roberto Stahringer (Sociolítica), que es con quien viene trabajando.