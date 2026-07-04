La causa ARSAT entra en una etapa clave: Facundo Leal será indagado el 13 de julio

Una causa que escaló tras los allanamientos

El expediente cobró notoriedad luego de que la Policía Federal secuestrara más de 2,3 millones de dólares en efectivo, además de divisas extranjeras, drogas sintéticas, teléfonos encriptados y equipos tecnológicos durante los procedimientos realizados en propiedades vinculadas a Leal en Mendoza y el barrio porteño de Palermo.

Uno de los hallazgos que más llamó la atención de los investigadores fue el dinero encontrado en una vivienda de Mendoza, donde parte de los dólares estaba organizado en fajos de 10.000 dólares con sellos bancarios y paquetes termosellados de 100.000 dólares, un sistema de almacenamiento que ahora también forma parte de las pericias ordenadas por la Justicia.

Qué se investigará en la indagatoria

La declaración del 13 de julio marcará el inicio de la etapa de defensa del ex funcionario frente a las acusaciones formuladas por la Fiscalía. Los investigadores buscan determinar si durante su gestión al frente de ARSAT existió un esquema de contratación irregular vinculado al alquiler de predios para el almacenamiento de materiales destinados a la red de fibra óptica de la empresa estatal.

Mientras continúa el secreto de sumario, también avanzan las pericias contables sobre los contratos bajo sospecha y el análisis patrimonial para establecer el origen del dinero secuestrado y su eventual vinculación con las maniobras investigadas.

La resolución que adopte el juez tras la indagatoria será determinante para el futuro del expediente, ya que podría definir el procesamiento de Leal y abrir una nueva etapa en una de las investigaciones por presunta corrupción más relevantes que involucran a un ex funcionario nacional en los últimos meses.