La jugada del ex ARSAT para recuperar la libertad en medio del laberinto judicial

El pedido de domiciliaria, en el centro de la estrategia del ex ARSAT

El abogado de Facundo Leal solicitó la semana pasada el beneficio de la prisión domiciliaria, pero hasta este lunes el magistrado aún no se había pronunciado.

La investigación por drogas se originó a partir del hallazgo de estupefacientes durante un allanamiento realizado en un departamento ubicado en una esquina de la avenida Libertador, en el barrio porteño de Palermo. Ese procedimiento se llevó a cabo en el marco de la causa ARSAT.

Foto: Natalia Sosa Abagianos/Diario UNO

En ese momento, Leal sostuvo que la droga era para consumo personal, aunque la Justicia descartó esa versión –al menos por ahora- y ordenó su detención.

Según el último planteo de la defensa, el mendocino, de 52 años, necesita cumplir la detención en su domicilio para iniciar un tratamiento por su adicción. La decisión quedó en manos de Rafecas, luego de que el expediente fuera remitido desde la Justicia Federal de San Isidro a Comodoro Py.

El cronograma de indagatorias de la causa ARSAT

En paralelo, ya quedó definido el calendario de indagatorias en la causa que investiga a Facundo Leal y a otros dos mendocinos, Gerardo Boschin y Juan Navarro, por los presuntos delitos de cohecho, malversación de fondos públicos y defraudación contra la administración pública.

El expediente permanece en el juzgado federal de Lino Mirabelli, en San Isidro. Allí también existe un pedido de detención contra Leal, aunque todavía no fue resuelto.

Además de los tres mendocinos, fueron imputados y citados a indagatoria el cuñado de Leal, Pablo Pagani; Juan Antonio Álvarez; directivos y una empleada de Argentina Logistic Services (ALS), firma involucrada en las maniobras investigadas; un intermediario y la propia empresa. Las audiencias comenzarán el lunes 6 de julio.

Calendario de indagatorias del caso ARSAT.

La investigación por el manejo de las obras aeroportuarias

El tercer frente judicial que afronta Facundo Leal es por presunto enriquecimiento ilícito. En este expediente está imputado por su paso por el ORSNA junto a otros ex y actuales funcionarios del organismo.

La causa está a cargo del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien ya ordenó una serie de medidas de prueba. Entre ellas, hizo lugar al pedido del fiscal Ramiro González para que el ORSNA remitiera los legajos de los imputados: el ex titular Facundo Leal; la actual presidenta del Directorio, Noelia Ruiz —quien fue su segunda durante la gestión—; la vicepresidenta Lucila Belén Pagani y Facundo Gaitán, incorporado al organismo en un cargo creado específicamente para él: el de "controller".

La investigación se activó mientras el ORSNA lanzaba la licitación para la ampliación del aeropuerto El Plumerillo, en Mendoza, un proceso que aún no abrió los sobres con las ofertas y cuyo presupuesto aumentó casi 70% en los últimos meses.

La denuncia pone bajo la lupa el manejo del Fideicomiso de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Aeropuertos (FFSNA), que financia gran parte de las obras aeroportuarias del país. Entre las obras mencionadas aparecen las de los aeropuertos Tucumán, Río Grande y Río Gallegos, además de proyectos para Mendoza, Ezeiza y Córdoba. Por eso, el fiscal también pidió incorporar al expediente toda la documentación vinculada con esas contrataciones.

La principal sospecha apunta al rol del ORSNA en la certificación de los avances de obra, un paso clave para autorizar los desembolsos del fideicomiso a las empresas contratistas.

ARSAT, obras y drogas, el thriller judicial que protagoniza Facundo Leal

La caída de Facundo Leal comenzó a partir de una investigación por el robo de rollos de fibra óptica en depósitos de ARSAT. Lo que parecía un expediente acotado terminó abriendo una trama mucho más amplia, con sospechas de contrataciones irregulares, presuntas coimas, desvío de fondos públicos y una estructura que, según la fiscalía, operó durante la gestión del mendocino al frente de la empresa estatal.

Los allanamientos realizados en Mendoza y Buenos Aires marcaron un punto de inflexión. En ellos, la Policía Federal secuestró unos 2,3 millones de dólares en efectivo, además de teléfonos, computadoras y documentación que aún sigue siendo peritada.

A partir de ese material, la investigación empezó a revelar el otro costado de Facundo Leal: el de un funcionario con llegada a la alta sociedad, vínculos con empresarios y dirigentes políticos, viajes al exterior y un patrimonio que la Justicia investiga.

Con el avance del expediente aparecieron testimonios sobre sobres de papel madera, mochilas que acompañaban reuniones de negocios, una valija con dinero trasladada desde Buenos Aires a Mendoza y otras maletas "desaparecidas". Esas declaraciones reforzaron la hipótesis de la fiscalía sobre la existencia de un circuito de recaudación ilegal.

En paralelo, uno de los allanamientos dio origen a una segunda causa: la de drogas. El hallazgo de estupefacientes en un departamento de Leal derivó en su procesamiento con prisión preventiva.

Más tarde se abrió un tercer expediente, esta vez por presunto enriquecimiento ilícito durante su paso por el organismo que controla los aeropuertos. Tres causas, un mismo protagonista y una investigación que, lejos de cerrarse, sigue sumando capítulos.