Javier Milei canceló su viaje y no irá a la cumbre del Mercosur

El encuentro de Javier Milei con Flavio Bolsonaro

Horas antes de que se formalizara la suspensión del viaje oficial a Paraguay, Javier Milei mantuvo una audiencia privada en la residencia de Olivos con el senador brasileño Flavio Bolsonaro, hijo del ex presidente del vecino país, Jair Bolsonaro. Durante este encuentro, conversaron sobre la coyuntura política de Sudamérica y el fortalecimiento de las relaciones entre las corrientes conservadoras de ambos países.

La visita del legislador de Brasil coincidió temporalmente con la modificación del cronograma de traslados de Javier Milei, lo que generó diversas lecturas en el ámbito diplomático respecto a las prioridades de la política exterior y la participación en la cumbre del Mercosur. Desde el entorno del mandatario insistieron en que el encuentro ya estaba pautado con anterioridad a las definiciones del viaje.

Los ejes comerciales de Javier Milei ante el bloque

A pesar de la falta de presencialidad de Javier Milei, los equipos técnicos del Ministerio de Relaciones Exteriores mantendrán los lineamientos previamente establecidos para la cumbre del Mercosur. Entre los puntos centrales de la comitiva se destaca el seguimiento del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea y el análisis sobre las flexibilizaciones aduaneras dentro de la zona continental.

La Cancillería buscará ratificar la postura de la administración central orientada a la apertura comercial global, planteando la necesidad de modernizar los mecanismos de aranceles externos comunes que rigen actualmente. El resto de los jefes de Estado de las naciones socias del tratado ya ratificaron su asistencia al territorio paraguayo, donde buscarán consensuar políticas de integración económica que permitan dinamizar los mercados frente al actual escenario financiero global.