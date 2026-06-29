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Mascotas: a qué temperatura empieza a sentir frío un perro y cuándo necesita abrigo

En invierno el frío se vuelve protagonista y es normal preguntarse si los perros también sienten frío o hasta qué punto lo toleran. Todos los detalles

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Mascotas: a qué temperatura empieza a sentir frío un perro y cuándo necesita abrigo

Mascotas: a qué temperatura empieza a sentir frío un perro y cuándo necesita abrigo

Argentina está atravesando la estación invernal y una de las mayores preguntas sobre el frío respecta a las mascotas. Sobre todo a los perros. ¿Sienten frío? ¿Necesitan abrigo? ¿Cómo sé si tienen frío? Te las respondemos en esta nota.

Con la llegada del invierno, la gran pregunta de muchos dueños de mascotas es si su compañero perruno tendrá frío o no. Y la respuesta tiene mucho que ver con la raza y las características del entorno en el que se encuentra el perro.

Qué factores afectan la tolerancia al frío y cómo saber si tu perro lo siente

Hay animales o mascotas que s&iacute; sienten fr&iacute;o, dependiendo de la raza y su contexto.

Hay animales o mascotas que sí sienten frío, dependiendo de la raza y su contexto.

Se dice que ni los perros ni los gatos, considerados mascotas, sufren el frío gracias a su pelaje. Sin embargo, la capacidad de mantener la temperatura corporal depende de si los perros grandes conservan mejor el calor, si las razas de pelo largo están más preparadas para el frío y si los animales muy jóvenes o grandes son más vulnerables ante esta etapa invernal.

Por eso, para reconocer con certeza si tu perro está sintiendo frío tenés que ver:

  • Si hay temblores corporales.
  • Su rigidez muscular.
  • Si busca "refugio" dentro de casa o entrar a la misma.
  • La postura encorvada.
  • No tiene ganas de seguir paseando.

¿A partir de cuántos grados un perro siente frío?

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Reconocer cuándo un perro empieza a sentir frío es clave para evitar complicaciones.

Si bien hay valores no fijos que más bien sirven como una referencia útil, se puede decir que muchos perros comienzan a sentir incomodidad cuando la temperatura baja de 7 a 10 °C, especialmente si son chicos, tienen poco pelo o ya son mayores.

A partir de los 0 °C, las razas sensibles pueden experimentar frío intenso, y por debajo de los -6 °C el riesgo aumenta incluso para perros medianos o grandes si permanecen expuestos durante demasiado tiempo. Pero la sensación térmica también hay que considerarla si hay viento, lluvia, humedad o nieve.

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