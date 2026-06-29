Mascotas: a qué temperatura empieza a sentir frío un perro y cuándo necesita abrigo

Con la llegada del invierno, la gran pregunta de muchos dueños de mascotas es si su compañero perruno tendrá frío o no. Y la respuesta tiene mucho que ver con la raza y las características del entorno en el que se encuentra el perro.

Qué factores afectan la tolerancia al frío y cómo saber si tu perro lo siente

Hay animales o mascotas que sí sienten frío, dependiendo de la raza y su contexto.

Se dice que ni los perros ni los gatos, considerados mascotas, sufren el frío gracias a su pelaje. Sin embargo, la capacidad de mantener la temperatura corporal depende de si los perros grandes conservan mejor el calor, si las razas de pelo largo están más preparadas para el frío y si los animales muy jóvenes o grandes son más vulnerables ante esta etapa invernal.