El pronóstico del tiempo anticipa un viernes soleado y con una tarde agradable, lo mismo para el sábado hasta que a la noche se espera la llegada de un frente frío. Además, a mediados de la próxima semana cambia el panorama rotundamente con mucho más frío.
Pronóstico del tiempo: llega un frente frío en la previa del partido de la Selección argentina
Este viernes y sábado serán días típicos hasta la llegada de un frente frío, según el pronóstico del tiempo. El miércoles se espera otro frente de aire polar
El doctor en meteorología Maximiliano Viale indicó a radio Nihuil que el ambiente sigue frío aunque más atenuado que a comienzos de esta semana.
Para este viernes se espera que la máxima alcance los 16 o 17 grados, lo mismo para el sábado, con una mínima de 3 grados y despejado.
Hacia la noche, en la previa del partido de la Selección argentina con Jordania, se espera el ingreso de un frente frío con viento del sur que hará cambiar las condiciones del tiempo.
Por esto, el domingo se espera que sea mucho más frío por el descenso de las temperaturas con 2 grados de mínima y 12 o 13 grados de máxima.
Pronóstico del tiempo para la próxima semana
El lunes y el martes serán días parecidos a los de esta semana con heladas generales, pero el gran cambio se espera entre el miércoles y el jueves, justo en el inicio del mes de julio.
Maximiliano Viale indicó que se espera el ingreso de un frente frío de aire polar y húmedo, que traerá nubosidad acompañado de lloviznas, poca amplitud término y temperaturas que no superarán los 10 grados.
Sostuvo que el pronóstico del tiempo marca que serán al menos 3 días con estas condiciones y con la posibilidad de caída de aguanieve en el llano o nieve en zonas cercanas al Gran Mendoza.