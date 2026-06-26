Pronóstico del tiempo: llega un frente frío en la previa del partido de la Selección argentina

El pronóstico del tiempo anticipó el ingreso de un frente frío el domingo, pero otro más fuerte para el miércoles. Imagen ilustrativa. Foto: Cristián Lozano /Diario UNO

Hacia la noche, en la previa del partido de la Selección argentina con Jordania, se espera el ingreso de un frente frío con viento del sur que hará cambiar las condiciones del tiempo.

Por esto, el domingo se espera que sea mucho más frío por el descenso de las temperaturas con 2 grados de mínima y 12 o 13 grados de máxima.

Pronóstico del tiempo para la próxima semana

El lunes y el martes serán días parecidos a los de esta semana con heladas generales, pero el gran cambio se espera entre el miércoles y el jueves, justo en el inicio del mes de julio.

Maximiliano Viale indicó que se espera el ingreso de un frente frío de aire polar y húmedo, que traerá nubosidad acompañado de lloviznas, poca amplitud término y temperaturas que no superarán los 10 grados.

Sostuvo que el pronóstico del tiempo marca que serán al menos 3 días con estas condiciones y con la posibilidad de caída de aguanieve en el llano o nieve en zonas cercanas al Gran Mendoza.