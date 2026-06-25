El pronóstico del tiempo en Mendoza señala que se aproxima un frente polar húmedo y lluvias

La jornada del sábado seguirá el tiempo estable, con una mínima de 6°C y una máxima de 15°C.

Mientras que el domingo, según el pronóstico del tiempo, que tendrá una temperatura mínima de 3°C, será el mejor día de la semana para hacer actividades al aire libre, con una temperatura máxima de 16°C.

Pronóstico del tiempo en Mendoza: frío polar y lluvias

Según datos suministrados por Maximiliano Viale en Radio Nihuil, ingresará un frente con viento del Sur, que provocará posibilidades de lluvia en distintos puntos de Mendoza.

Se espera que promediando la semana que viene, el próximo miércoles, se registre un ingreso de aire polar con mucha humedad, lo que provocaría la presencia de lluvias en algunos sectores de la provincia, como así también nevadas en zonas cercanas al Gran Mendoza.

Además, datos que se desprenden desde el Servicio Metereológico Nacional, el ingreso del frente polar en Mendoza también traería muchas heladas generalizadas, como las que se vienen registrando por estos días y un marcado descenso de las temperaturas.

El ingreso del frío provocará una temperatura para

abrigarse más de la cuenta, ya que el termómetro podría ubicarse entre los 4°C y 6°C entre el próximo miércoles y jueves.