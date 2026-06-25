El pronóstico del tiempo en Mendoza es bastante alentador para estos días, con muy buenas temperaturas altas, aunque no muy buenas noticias para la semana que viene, ya que se espera un descenso abrupto del termómetro, tras el ingreso de un ingreso polar, que podría traer lluvias.
El pronóstico del tiempo en Mendoza señala que se aproxima un frente polar húmedo y lluvias
El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipa la llegada de un frente polar húmedo, con probabilidades de lluvias y un marcado descenso de las temperaturas
Las temperaturas máximas serán bastante agradables por estos días, con máximas que oscilarán entre los 13°C y los 16°C. Las mínimas también serán algo acentuadas, con un termómetro señalando registros entre los 3°C. y 7º°C.
Según datos del Servicio Meteorológico Nacional, este viernes se registrará una temperatura mínima de 3°C. Lo positivo es que el sol llegará a calendar varios sectores de Mendoza, con una máxima de 15°C en horas de la siesta.
La jornada del sábado seguirá el tiempo estable, con una mínima de 6°C y una máxima de 15°C.
Mientras que el domingo, según el pronóstico del tiempo, que tendrá una temperatura mínima de 3°C, será el mejor día de la semana para hacer actividades al aire libre, con una temperatura máxima de 16°C.
Pronóstico del tiempo en Mendoza: frío polar y lluvias
Según datos suministrados por Maximiliano Viale en Radio Nihuil, ingresará un frente con viento del Sur, que provocará posibilidades de lluvia en distintos puntos de Mendoza.
Se espera que promediando la semana que viene, el próximo miércoles, se registre un ingreso de aire polar con mucha humedad, lo que provocaría la presencia de lluvias en algunos sectores de la provincia, como así también nevadas en zonas cercanas al Gran Mendoza.
Además, datos que se desprenden desde el Servicio Metereológico Nacional, el ingreso del frente polar en Mendoza también traería muchas heladas generalizadas, como las que se vienen registrando por estos días y un marcado descenso de las temperaturas.
El ingreso del frío provocará una temperatura para
abrigarse más de la cuenta, ya que el termómetro podría ubicarse entre los 4°C y 6°C entre el próximo miércoles y jueves.