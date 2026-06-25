El pronóstico del tiempo anticipa una semana estable en Mendoza, según el Servicio Meteorológico Nacional. No hay señales de precipitaciones y las jornadas serán frías, pero soleadas. Las temperaturas seguirán siendo típicas del invierno, con mínimas que oscilarán los 2°C.
El pronóstico del tiempo indica mínimas muy bajas y tardes soleadas en el comienzo del invierno en Mendoza
El invierno llegó sin probabilidades de fenómenos meteorológicos extremos. Las mañanas y las noches serán muy frías y las máximas alcanzarán los 15°C
En tanto, predominarán las tardes soleadas, con máximas que oscilarán entre los 13°C y los 16°C.
Pronóstico del tiempo para los próximos días
Para el jueves se espera una máxima de 13°C y una mínima de 4°C, con cielo mayormente despejado. El viernes será una de las jornadas más frías al amanecer, con 3°C de mínima, aunque la temperatura llegará a los 15°C durante la tarde.
El sábado continuará el tiempo estable, con una máxima de 15°C y mínima de 6°C. El domingo se perfila como el día más cálido del período analizado, con una temperatura máxima de 16°C y condiciones mayormente soleadas, según el Servicio Meteorológico Nacional.
Pero el doctor en meteorología Maximiliano Viale indicó a radio Nihuil que el sábado en la noche ingresa un frente con viento del sur que traerá nubosidad para el domingo y un descenso de la temperatura la cual será de 12ºC de máxima.
El lunes las condiciones no mostrarán cambios significativos. El pronóstico del tiempo indica una máxima de 14°C y una mínima de 7°C, sin probabilidades de precipitaciones.
Recién el próximo miércoles podría ingresar aire polar húmedo que llegaría acompañado de lloviznas y nevadas en zonas cercanas al Gran Mendoza.
Qué se espera en la alta montaña
En la zona de Las Cuevas, en alta montaña, también predominarán las condiciones estables durante los próximos días. El pronóstico anticipa jornadas mayormente soleadas y sin precipitaciones significativas, aunque las temperaturas seguirán muy bajas.
Las máximas oscilarán entre -1°C y -3°C, mientras que las mínimas llegarán hasta los -9°C, durante las madrugadas. Para el sábado aparece una baja probabilidad de nevadas aisladas durante la tarde y la noche, acompañada por ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h
Hacia el domingo y el lunes el pronóstico del tiempo indica que volverán a imponerse el cielo despejado y temperaturas bajo cero durante gran parte del día.