El pronóstico del tiempo indica mínimas muy bajas y tardes soleadas en el comienzo del invierno en Mendoza

El sábado continuará el tiempo estable, con una máxima de 15°C y mínima de 6°C. El domingo se perfila como el día más cálido del período analizado, con una temperatura máxima de 16°C y condiciones mayormente soleadas, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Pero el doctor en meteorología Maximiliano Viale indicó a radio Nihuil que el sábado en la noche ingresa un frente con viento del sur que traerá nubosidad para el domingo y un descenso de la temperatura la cual será de 12ºC de máxima.

El lunes las condiciones no mostrarán cambios significativos. El pronóstico del tiempo indica una máxima de 14°C y una mínima de 7°C, sin probabilidades de precipitaciones.

Recién el próximo miércoles podría ingresar aire polar húmedo que llegaría acompañado de lloviznas y nevadas en zonas cercanas al Gran Mendoza.

Qué se espera en la alta montaña

En la zona de Las Cuevas, en alta montaña, también predominarán las condiciones estables durante los próximos días. El pronóstico anticipa jornadas mayormente soleadas y sin precipitaciones significativas, aunque las temperaturas seguirán muy bajas.

Las máximas oscilarán entre -1°C y -3°C, mientras que las mínimas llegarán hasta los -9°C, durante las madrugadas. Para el sábado aparece una baja probabilidad de nevadas aisladas durante la tarde y la noche, acompañada por ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h

Hacia el domingo y el lunes el pronóstico del tiempo indica que volverán a imponerse el cielo despejado y temperaturas bajo cero durante gran parte del día.