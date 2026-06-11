Ni labrador, ni caniche: la raza de perro recomendada para la compañía de los adultos mayores

Muchos cometen el error de elegir un cachorro de gran tamaño pensando en la "protección", pero un perro que supera los 25 kilos se convierte rápidamente en un riesgo de caídas o lesiones para un adulto mayor si llega a jalar la correa con fuerza.

bulldog francés.jpg El Bulldog francés es un perro que no requiere de mucha demanda ni esfuerzo.

El Bulldog Francés mantiene un peso intermedio y una estructura robusta pero compacta (generalmente entre 8 y 14 kg), lo que lo hace fácil de manipular si es necesario subirlo al auto o llevarlo al veterinario. Además, también es una raza que presenta los beneficios que se muestran a continuación:

Bajo nivel de exigencia física: Al ser un perro braquicéfalo (de hocico chato), no requiere ni tolera largasjornadas de ejercicio extenuante. Un par de paseos cortos al día para hacer sus necesidades y estirar las patas son más que suficientes, evitando tirones de correa peligrosos o caídas accidentales.

Carácter extremadamente afectuoso: Tienen un apego innato con sus dueños. Disfrutan pasar horas descansando al lado del sillón o en el regazo, lo que combate directamente los sentimientos de aislamiento o soledad.

Mantenimiento sencillo: su pelaje corto no requiere visitas constantes a la peluquería canina, reduciendo costos económicos y esfuerzos físicos para sus cuidadores en comparación con un caniche.

Ya lo sabes, si eres un adulto mayor y necesitas una compañía, el bulldog francés es la raza de perro ideal. ¿Estás listo para tener una mascota?

El precio de esta raza de perro en el mercado

En Argentina, el precio de un cachorro Bulldog Francés varía de forma considerable según el color de su pelaje, su linaje y el prestigio de su criadero. Los mismos se dividen en dos líneas: