Ni labrador, ni caniche: la raza de perro recomendada para la compañía de los adultos mayores

La decisión de integrar un perro al núcleo familiar de los adultos mayores no debe tomarse a la ligera. Tradicionalmente, la sabiduría popular apunta hacia la energía inagotable de un labrador o la demandante atención de peluquería de un caniche, sin embargo, existe una raza que se presenta como una alternativa.
El hecho de que los adultos mayores tengan una mascota hace que tengan una compañía invaluable que combate la soledad y reduce el estrés.
Bulldog Francés, la raza de perro ideal para los adultos mayores
A diferencia de los canes de trabajo o de caza, esta raza fue diseñada específicamente para ser un animal de confort y compañía. Su fisonomía y temperamento natural encajan de forma orgánica con el ritmo de vida pausado que suelen llevar los adultos mayores.
Muchos cometen el error de elegir un cachorro de gran tamaño pensando en la "protección", pero un perro que supera los 25 kilos se convierte rápidamente en un riesgo de caídas o lesiones para un adulto mayor si llega a jalar la correa con fuerza.
El Bulldog Francés mantiene un peso intermedio y una estructura robusta pero compacta (generalmente entre 8 y 14 kg), lo que lo hace fácil de manipular si es necesario subirlo al auto o llevarlo al veterinario. Además, también es una raza que presenta los beneficios que se muestran a continuación:
- Bajo nivel de exigencia física: Al ser un perro braquicéfalo (de hocico chato), no requiere ni tolera largasjornadas de ejercicio extenuante. Un par de paseos cortos al día para hacer sus necesidades y estirar las patas son más que suficientes, evitando tirones de correa peligrosos o caídas accidentales.
- Carácter extremadamente afectuoso: Tienen un apego innato con sus dueños. Disfrutan pasar horas descansando al lado del sillón o en el regazo, lo que combate directamente los sentimientos de aislamiento o soledad.
- Mantenimiento sencillo: su pelaje corto no requiere visitas constantes a la peluquería canina, reduciendo costos económicos y esfuerzos físicos para sus cuidadores en comparación con un caniche.
Ya lo sabes, si eres un adulto mayor y necesitas una compañía, el bulldog francés es la raza de perro ideal. ¿Estás listo para tener una mascota?
El precio de esta raza de perro en el mercado
En Argentina, el precio de un cachorro Bulldog Francés varía de forma considerable según el color de su pelaje, su linaje y el prestigio de su criadero. Los mismos se dividen en dos líneas:
- Línea Tradicional (Estándar): entre $750.000 y $1.200.000. Aquí entran los colores clásicos como el atigrado, el "vaquita" (blanco y negro o blanco y marrón) y el leonado (fawn).
- Línea Exótica o de Colores Especiales: entre $1.300.000 y $1.900.000.(o incluso más). En este grupo entran los pelajes altamente demandados y genéticas particulares.