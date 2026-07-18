Mascotas: a qué hora hay que pasear al perro en invierno para que no sufra el frío

Estamos atravesando el periodo invernal y algunos días han estado muy fríos. Muchos dirán qué tiene que ver esto con las mascotas y cierto es que mucho porque una de las mayores preguntas sobre el frío respecta a los perros y en qué horario sacarlos a pasear.
La gran pregunta de muchos dueños de mascotas es si su compañero perruno tendrá frío o no. Y la respuesta tiene mucho que ver con la raza y las características del entorno en el que se encuentra el perro y por supuesto el horario en que se dé el paseo.
Hay un horario ideal para sacar a pasear a las mascotas más sensibles al frío y nosotros te lo contamos.
Mascotas: a qué hora hay que pasear al perro en invierno y que no sufra el frío
Muchos suelen llegar de trabajar o esperar a desocuparse para poder sacar al perro a pesar y pocos tienen en cuenta el horario que nuestras mascotas necesitan para que no sufran un día de frío. La franja horaria más elegida es entre las 7:00 o después de las 20:00. Un horario en el que pueden exponer a las mascotas a temperaturas considerablemente más bajas, sobre todo en jornadas de ola polar o heladas.
Sin embargo, la hora perfecta para salir a caminar es entre las 11:00 y las 16:00, cuando el sol ya elevó la temperatura ambiente y las condiciones suelen ser más agradables para la mayoría de los perros. Además, hay que tener en cuenta que si es un animal pequeño, de pelo corto o de raza más sensible hay que usar abrigo.
¿A partir de cuántos grados un perro siente frío?
No hay un valor específico, aunque se puede decir que muchos perros comienzan a sentir incomodidad cuando la temperatura baja de 7 a 10 °C, especialmente si son chicos, tienen poco pelo o ya son mayores.
A partir de los 0 °C, las razas sensibles pueden experimentar frío intenso, y por debajo de los -6 °C el riesgo aumenta incluso para perros medianos o grandes si permanecen expuestos durante demasiado tiempo. Pero la sensación térmica también hay que considerarla si hay viento, lluvia, humedad o nieve.