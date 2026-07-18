Mascotas: a qué hora hay que pasear al perro en invierno para que no sufra el frío

Algunas razas de perros sí sienten el frío.

Mascotas: a qué hora hay que pasear al perro en invierno y que no sufra el frío

Muchos suelen llegar de trabajar o esperar a desocuparse para poder sacar al perro a pesar y pocos tienen en cuenta el horario que nuestras mascotas necesitan para que no sufran un día de frío. La franja horaria más elegida es entre las 7:00 o después de las 20:00. Un horario en el que pueden exponer a las mascotas a temperaturas considerablemente más bajas, sobre todo en jornadas de ola polar o heladas.

Sin embargo, la hora perfecta para salir a caminar es entre las 11:00 y las 16:00, cuando el sol ya elevó la temperatura ambiente y las condiciones suelen ser más agradables para la mayoría de los perros. Además, hay que tener en cuenta que si es un animal pequeño, de pelo corto o de raza más sensible hay que usar abrigo.

¿A partir de cuántos grados un perro siente frío?

Hay que priorizar las salidas de los perros entre las 11:00 y las 16:00 del día.

No hay un valor específico, aunque se puede decir que muchos perros comienzan a sentir incomodidad cuando la temperatura baja de 7 a 10 °C, especialmente si son chicos, tienen poco pelo o ya son mayores.

A partir de los 0 °C, las razas sensibles pueden experimentar frío intenso, y por debajo de los -6 °C el riesgo aumenta incluso para perros medianos o grandes si permanecen expuestos durante demasiado tiempo. Pero la sensación térmica también hay que considerarla si hay viento, lluvia, humedad o nieve.