"Se abalanzó sobre mi amiga": perros salvan a su paseadora de ser atacada por pervertido

La policía del estado de Victoria inició una investigación exhaustiva para identificar al responsable del ataque. Un portavoz oficial de las fuerzas de seguridad detalló la secuencia del violento suceso. "Un hombre desconocido saltó de un arbusto y puso sus brazos alrededor de una de las mujeres", explicaron los oficiales. "Los perros de las víctimas persiguieron al hombre hacia un túnel cercano bajo la autopista Monash", confirmaron las autoridades.

La policía busca intensamente al sospechoso.

Búsqueda del sospechoso

Los agentes de seguridad publicaron un retrato robot del atacante para facilitar su captura. El sospechoso vestía pantalones deportivos negros, calcetines blancos con sandalias, una sudadera oscura. También llevaba el rostro cubierto por un pasamontañas negro. Una mochila azul brillante colgaba de su espalda durante su huida despavorida de los perros en Australia.

La mujer agredida compartió sus pensamientos sobre los angustiantes momentos vividos. "Pensaba en todos los diferentes escenarios que podían ocurrir, pero intentaba más bien pasar a la acción en lugar de centrarme en lo asustada que estaba", reflexionó la paseadora. "Simplemente tendré que ser un poco más cautelosa, quiero decir, siempre lo he sido de todos modos como mujer. Siempre tienes que estar alerta. No dejaré que esto me impida venir al parque que tanto disfruto, y que los perros disfrutan", concluyó la víctima con gran determinación.

Aussie Doggos have had to take the law into their own mouths in Australia pic.twitter.com/YOYRq4BEfT — (@SharronMcKenna5) July 15, 2026