"Se abalanzó sobre mi amiga": perros salvan a su paseadora de ser atacada por pervertido

Un aterrador episodio alteró la rutina matutina de dos mujeres en Australia. Ambas transitaban por un parque en el suburbio de Kooyong, al sureste de Melbourne, junto a ocho mascotas. De pronto, un hombre salió de los arbustos con claras intenciones de agredirlas. La rápida intervención de los perros evitó una tragedia mayor en el lugar.
El agresor actuó con extrema violencia desde el primer instante. "Se abalanzó sobre mi amiga y la agarró del cuello y la parte superior de los hombros", relató una de las víctimas a la prensa local. "Luego comenzó a caminar hacia mí, hablándome y amenazándome para que entrara al túnel, quería tener sexo conmigo", agregó la mujer sobre el terrible ataque.
La furiosa defensa de los perros
Las mascotas de las víctimas notaron el peligro inmediatamente. Seis de los valientes animales comenzaron a perseguir al asaltante cuando intentaba escapar por un paso subterráneo de la autopista Monash. Durante la persecución, un pequeño ganadero australiano alcanzó al sujeto. El can mordió sus pantalones con gran fuerza hasta arrancar un pedazo de tela oscura.
La policía del estado de Victoria inició una investigación exhaustiva para identificar al responsable del ataque. Un portavoz oficial de las fuerzas de seguridad detalló la secuencia del violento suceso. "Un hombre desconocido saltó de un arbusto y puso sus brazos alrededor de una de las mujeres", explicaron los oficiales. "Los perros de las víctimas persiguieron al hombre hacia un túnel cercano bajo la autopista Monash", confirmaron las autoridades.
Búsqueda del sospechoso
Los agentes de seguridad publicaron un retrato robot del atacante para facilitar su captura. El sospechoso vestía pantalones deportivos negros, calcetines blancos con sandalias, una sudadera oscura. También llevaba el rostro cubierto por un pasamontañas negro. Una mochila azul brillante colgaba de su espalda durante su huida despavorida de los perros en Australia.
La mujer agredida compartió sus pensamientos sobre los angustiantes momentos vividos. "Pensaba en todos los diferentes escenarios que podían ocurrir, pero intentaba más bien pasar a la acción en lugar de centrarme en lo asustada que estaba", reflexionó la paseadora. "Simplemente tendré que ser un poco más cautelosa, quiero decir, siempre lo he sido de todos modos como mujer. Siempre tienes que estar alerta. No dejaré que esto me impida venir al parque que tanto disfruto, y que los perros disfrutan", concluyó la víctima con gran determinación.
En pocas palabras
- Perros defensores: ocho perros salvaron a su paseadora de un brutal ataque sexual en Australia.
- Detalles del ataque: un hombre agredió a las mujeres, pero los animales intervinieron ladrando y persiguiendo al agresor.
- Investigación policial: las autoridades buscan al sospechoso, que vestía ropa oscura y un pasamontañas, tras la descripción de las víctimas.