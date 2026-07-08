Mascotas: en qué momento un perro siente dolor de articulaciones por el frío y cómo ayudarlo

Argentina está atravesando la estación invernal y una de las mayores preguntas sobre el frío respecta a las mascotas. Sobre todo a los perros. ¿Sienten frío? ¿Cómo sé si tienen frío? ¿Les duelen las articulaciones? Te las respondemos en esta nota.
Con la llegada del invierno, la gran pregunta de muchos dueños de mascotas es si su compañero perruno tendrá frío o no, y, sobre todo, algo muy importante en estos casos es el dolor de las articulaciones. Y la respuesta tiene mucho que ver sobre todo con la edad y las características del entorno en el que se encuentra el perro.
Cómo saber si tu perro sufre dolor de articulaciones por el frío
Se dice que ni los perros ni los gatos, considerados mascotas, sufren el invierno. Sin embargo, hay cuestiones físicas que van más allá de si su pelaje los protege o no del frío, tal como las articulaciones. Por eso, para reconocer con certeza si tu perro está sintiendo dolor por frío tenés que ver:
- El perro tiene movimientos rígidos.
- Tiene signos de dolor al levantarse o caminar después de estar acostado o al subir alturas como sofás o escaleras.
- Además, reducen su actividad, rechazando el ejercicio físico y prefiriendo el reposo.
También es fundamental tener en cuenta que hay animales que por su raza, tamaño o genética, tienen tendencia a padecer este tipo de problemas, sobre todo aquellos de razas más grandes. Sin duda, cuando empiezan a acercarse a la vejez, los problemas articulares, en mayor o menor medida, son casi una garantía.
Cómo ayudar a nuestras mascotas a sobrellevar el invierno y los efectos del frío
Primero que nada, el peso del perro es fundamental. Pues es importante adaptar su alimento teniendo en cuenta que además suelen ser animales que se mueven menos y por tanto hay que evitar el depósito de grasa.
Lo ideal es que hagan ejercicio moderado, como paseos cortitos, despacio, a su ritmo y sin forzarlos. Evitar superficies frías o que se tumben en el suelo duro es clave en estos casos donde el perro sufre dolor de articulaciones.