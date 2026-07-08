Mascotas: en qué momento un perro siente dolor de articulaciones por el frío y cómo ayudarlo

Con la llegada del invierno, la gran pregunta de muchos dueños de mascotas es si su compañero perruno tendrá frío o no, y, sobre todo, algo muy importante en estos casos es el dolor de las articulaciones. Y la respuesta tiene mucho que ver sobre todo con la edad y las características del entorno en el que se encuentra el perro.

Cómo saber si tu perro sufre dolor de articulaciones por el frío

Reconocer cuándo un perro empieza a sentir frío es clave para evitar complicaciones.

Se dice que ni los perros ni los gatos, considerados mascotas, sufren el invierno. Sin embargo, hay cuestiones físicas que van más allá de si su pelaje los protege o no del frío, tal como las articulaciones. Por eso, para reconocer con certeza si tu perro está sintiendo dolor por frío tenés que ver: