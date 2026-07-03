La insólita reacción de un perro ovejero alemán ante el robo de la bicicleta de su dueño

El video que dejó expuesto al perro ante el robo

Según lo que muestra el video de la cámara de seguridad de la casa ubicada en San Juan, y que también confirmaron los propios damnificados, el sospechoso es un delincuente conocido en la zona por protagonizar reiterados ilícitos.

Como puede verse en el video, el autor del robo ingresó al patio delantero del inmueble que se encontraba con la reja abierta. El delincuente se encontró con un perro ovejero alemán que estaba acostado en la puerta y custodiaba la propiedad, algo que podría haber frustrado el robo.

Sin embargo, el ladrón encaró directamente hacia donde estaba el perro, como si supiera que prácticamente no iba a reaccionar. En efecto, lejos de mostrarse en actitud defensiva para ahuyentar al autor del robo, el can adquiere una actitud de miedo y retrocede sobre sus pasos buscando refugio, por lo que el ladrón pudo huir sin problemas con la bicicleta de la víctima. Hasta el momento, las autoridades no han podido dar con su paradero.