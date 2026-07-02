Un mendocino fue detenido tras quedarse con una mochila olvidada que tenía casi $90.000.000

La víctima, un productor agropecuario de 52 años, sufrió la rotura de un neumático de su camioneta y dejó el vehículo detenido sobre la banquina. En ese momento se trasladó hasta un campo cercano para continuar con sus tareas y, por un descuido, dejó una mochila con la suma millonaria de dinero apoyada junto al camino, según la denuncia.

La Policía recuperó el dinero en efectivo.

Cuando regresó alrededor de las 13.30 para retirar la camioneta ya no encontró la mochila. Tras volver a Trenel y comprobar que no la tenía consigo, regresó al lugar, pero el bolso ya había desaparecido. Minutos después realizó la denuncia en la comisaría de esa localidad.

Cómo identificaron al sospechoso

La investigación quedó a cargo del fiscal Matías Juan, quien coordinó un operativo entre la Brigada de Investigaciones de General Pico y la Comisaría de Trenel.

El relevamiento de cámaras de seguridad permitió identificar un Ford Focus que había pasado por el lugar y cuyos movimientos coincidían con el momento en que desapareció la mochila.

Los investigadores reconstruyeron el recorrido del vehículo y determinaron que había viajado primero hacia General Pico y luego en dirección a Eduardo Castex.

Con esa información, este miércoles cerca de las 10.30 los efectivos interceptaron el automóvil y detuvieron a su conductor, un hombre domiciliado en Mendoza que, de acuerdo con el comisario Diego Moreno, trabaja como viajante y vende artículos para el hogar.

Recuperaron casi $84.000.000

Por orden del juez de Control de Santa Rosa, Daniel Ralli, se realizó una requisa del vehículo.

El hombre quedó detenido en La Pampa.

En el interior del Ford Focus los policías encontraron $83.910.000 en efectivo, dinero que quedó secuestrado a disposición de la Justicia. Además, se incautó el teléfono celular del detenido para ser sometido a pericias.

La mochila, en tanto, la había encontrado abandonada en la vía pública, en las inmediaciones de un hotel de General Pico donde el sospechoso se habría alojado después del hecho.

Qué delitos le imputan

El hombre permanece detenido y este jueves será trasladado a General Pico para participar de la audiencia de formalización de la investigación.

La Fiscalía analiza imputarle, de manera alternativa, los delitos de hurto simple o apropiación indebida de cosa perdida, una calificación que dependerá de cómo avance la investigación y de la valoración de las pruebas reunidas.