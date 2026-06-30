Cómo funcionaban los TV boxes para ver streaming pirata y que derivó en la detención de una banda criminal

Los dispositivos de streaming permitían consumir streaming clandestino.

Cómo funcionaban los TV boxes para streaming pirata

Las pesquisas permitieron dar con las identidades de 9 implicados en la banda criminal encargados de abastecer el mercado local mediante las importaciones desde China y Paraguay, al tiempo que se constató que estos objetos operan con malware, un sistema operativo diseñado para comprometer la seguridad de los usuarios y recolectar sus datos personales.

En tanto, LALIGA aportó evidencia clave e inteligencia técnica para avanzar en el caso, mientras que Mercado Libre colaboró con un análisis sobre su plataforma, al vincular información de vendedores digitales con datos del circuito físico al streaming clandestino.

De este modo, se detectaron más de 500 comerciantes de TV Boxes ilegales, cargados con aplicaciones de streaming pirata como Magis TV, My Family Cinema y Xuper TV, entre otras.

Se estima que en la Argentina hay un millón y medio de unidades anuales, aunque menos de la mitad ingresaría por canales declarados ante la aduana, con un valor de 50 dólares cada uno. Además, de acuerdo a información del expediente, habría al menos 8 millones de usuarios pagos comprobados para consumir el streaming pirata, con un potencial de hasta 20 millones en toda la región.