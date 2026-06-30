El hospital Scaravelli informó sobre la muerte de una mujer tras una ligadura de trompas

La dirección del hospital Scaravelli separó a 3 enfermeras y una anestesista por la muerte de Ayelén Moyano (22) la joven madre que falleció tras una operación de ligadura de trompas. Foto: Fernando Martinez/ Diario UNO

De ese rastrillaje se elaboró un documento con el accionar de cada área sanitaria por las que pasó Moyano durante su operación y hasta su muerte el 17 de junio. Esa información contiene horarios, cámaras, más declaraciones de todos los implicados y las personas que estuvieron con la paciente.

La ratificación final de qué provocó la muerte de Moyano se dará con el informe de la necropsia que aun no llega a la oficina de la fiscal Eugenia Gómez que investiga el caso de presunta mala praxis. En principio ese informe demoraría unos 20 días, por lo que no debería tardar más de una semana.

"Mi hija entró sana y me la devolvieron en un cajón"

Tras el deceso de Ayelén Moyano, su familia lideró una manifestación por las calles de Tunuyán el jueves 25 de junio, reclamando que la Justicia encuentre a los responsables de ese deceso.

Tras la muerte de Ayelén Moyano (22) sus familiares y amigos se manifestaron exigiéndole a la Justicia que encuentre a los responsables.

Allí, rodeada de familiares y amigos, la madre de Ayelén, María Arroyo, dejó una dolorosa frase: "Mi hija entró sana al hospital y me la devolvieron en un cajón".

La mujer fue quien la acompañó tras la operación, y ella siempre aseguró que Ayelén salió del quirófano inconsciente, pese a que la intervención sólo habría requerido de anestesia raquídea.

La familia recalcó una y otra vez que antes de someterse a la operación programada en el hospital Scaravelli, la joven se había realizado todos los estudios pre quirúrgicos que no arrojaron ninguna complicación.