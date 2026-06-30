La Justicia aún no dilucida qué le provocó la muerte a Ayelén Moyano (22) la joven madre que acudió al hospital Scaravelli de Tunuyán para realizarse una operación de ligadura de trompas, una intervención de baja complejidad. En principio se investiga si se trata de una mala praxis.
El hospital Scaravelli informó sobre la muerte de una mujer tras una ligadura de trompas
Ayelén Moyano (22) murió el 17 de junio tras una ligadura de trompas. El hospital Scaravelli separó a 3 enfermeras y la anestesista. Esperan la necropsia
Desde el viernes pasado ya tiene el detalle del protocolo que se aplicó en el hospital durante la cirugía, y después cuando la joven se descompensó, cuando ya estaba internada en una sala común. Aparentemente, tras la duda de si la intervención había sido correcta, en ese hospital decidieron volver a llevarla al quirófano para revisar la operación y pasarla luego a terapia intensiva, en donde habría sufrido un paro cardíaco que derivó en su muerte.
Luego de este hecho, la dirección del hospital separó preventivamente a tres enfermeras y una anestesista que intervinieron en la cirugía del 16 de junio pasado, y en paralelo abrió una investigación interna.
De ese rastrillaje se elaboró un documento con el accionar de cada área sanitaria por las que pasó Moyano durante su operación y hasta su muerte el 17 de junio. Esa información contiene horarios, cámaras, más declaraciones de todos los implicados y las personas que estuvieron con la paciente.
La ratificación final de qué provocó la muerte de Moyano se dará con el informe de la necropsia que aun no llega a la oficina de la fiscal Eugenia Gómez que investiga el caso de presunta mala praxis. En principio ese informe demoraría unos 20 días, por lo que no debería tardar más de una semana.
"Mi hija entró sana y me la devolvieron en un cajón"
Tras el deceso de Ayelén Moyano, su familia lideró una manifestación por las calles de Tunuyán el jueves 25 de junio, reclamando que la Justicia encuentre a los responsables de ese deceso.
Allí, rodeada de familiares y amigos, la madre de Ayelén, María Arroyo, dejó una dolorosa frase: "Mi hija entró sana al hospital y me la devolvieron en un cajón".
La mujer fue quien la acompañó tras la operación, y ella siempre aseguró que Ayelén salió del quirófano inconsciente, pese a que la intervención sólo habría requerido de anestesia raquídea.
La familia recalcó una y otra vez que antes de someterse a la operación programada en el hospital Scaravelli, la joven se había realizado todos los estudios pre quirúrgicos que no arrojaron ninguna complicación.