Muerte de una joven mamá en Tunuyán: separaron a 4 empleados del Scaravelli por posible mala praxis

Familiares y amigos de Ayelén Moyano (22) la joven que ingresó al hospital Scaravelli a realizarse una ligadura de trompas y murió realizaron una marcha para pedir que se esclarezca el caso. Gentileza Leandro Quintal

Separación preventiva mientras avanza la investigación

Desde el Ministerio de Salud confirmaron la separación preventiva de los trabajadores del Scaravelli, y agregaron que van a aportar toda la información a la Justicia para que se esclarezca el caso.

De acuerdo con lo informado por las autoridades del hospital, si la investigación determina que tuvieron algún grado de responsabilidad en el fallecimiento de la joven, la separación del cargo será definitiva.

Los familiares fueron recibidos por directivos del Scaravelli, quienes les informaron que este viernes finalizarán la entrega de toda la documentación solicitada por la Justicia y manifestaron que el hospital continuará colaborando con la investigación aportando toda la información requerida.

El reclamo de la familia de la joven fallecida por mala praxis

En la mañana de este jueves, la familia y amigos de Ayelén realizaron una marcha hasta la explanada del hospital, en donde no dejaron de reclamar justicia para la joven mamá.

La movilización estuvo encabezada por los padres de Ayelén, Darío Moyano y María Arroyo, además de su esposo, Diego Gambarte, junto a otros familiares y allegados.

"Mi hija entró sana al hospital y me la devolvieron en un cajón", expresó con dolor su padre durante la protesta, mientras que su madre también reclamó que se conozca qué ocurrió durante la intervención y la atención posterior.

Por su parte, Diego Gambarte sostuvo que con el tiempo él logrará adaptarse a la pérdida, pero advirtió que el mayor desafío será para los dos hijos de la pareja. "Yo me voy a terminar adaptando, pero van a pasar muchos años para que los chicos se acostumbren a que su mamá ya no va a estar más", afirmó.

Ayelén Moyano había ingresado al hospital Scaravelli para realizarse una ligadura de trompas, una cirugía programada para la que previamente se había efectuado los estudios prequirúrgicos. Tras la intervención sufrió un paro cardiorrespiratorio, fue reanimada y volvió a ingresar al quirófano, pero sufrió un grave daño cerebral y falleció al día siguiente. La Justicia investiga si existió mala praxis durante la cirugía o en la atención posterior.