¿Qué significa morir el día de tu cumpleaños?

Este suceso se puede interpretar de diversas maneras. En muchas visiones espirituales y simbólicas representa un ciclo completo o cierre del alma que ya cerró de forma redonda su camino y completa, cumpliendo su propósito en la tierra.

Muchas creencias antiguas y religiones vinculan este fenómeno de cumpleaños y muerte simultánea con la gracia y como una señal de destino cumplido.

Significados espirituales de morir el día de tu cumpleaños.

En la Biblia y tradición judía se muestra un ejemplo de este hecho que señala que Moisés murió el día de su cumpleaños 120, un 7 de Adar en el calendario hebreo. Simboliza una mision de Dios cumplida.

Para el hinduismo, la muerte en el día de cumpleaños o nacimiento se considera una señal o indicador de que la persona alcanzó un nivel de pureza elevado y completó su karma en esta vida. Al librarse y resolver el karma, la persona podría comenzar su renacimiento y vida próxima libre del ciclo de reencarnaciones.

Todas ellas responden a qué significa la muerte en cumpleaños desde un lugar simbólico, de fe y religión.

¿Qué es el efecto cumpleaños?

Más allá de las creencias espirituales, algunos estudios han realizado investigaciones para comprender por qué aumenta la posibilidad de muerte en fechas cercanas al aniversario del natalicio.

El efecto cumpleaños señala que existe un patrón recurrente en el exceso de mortalidad concentrado en fechas cercanas al cumpleaños.

Estos estudios son recolecciones de datos con patrones, pero no son certeza de nada.

Esto se vincula a conductas de riesgo propias de las celebraciones, de acuerdo a estudios realizados en Suiza y Estados Unidos. No son certezas, solo patrones repetitivos y datos recolectados durante años por investigadores.