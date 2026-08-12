A veces podemos llegar a preguntarnos si debemos colocar la pasta en la olla cuando el agua está fría o cuando ya está hervida. A continuación te diremos cuándo es el mejor momento para agregar los alimentos al agua.
¿Cuándo hay que agregar los alimentos al agua?
Pasta
Se debe agregar cuando el agua está hirviendo. Necesita una cocción completa y uniforme. En cuanto a las medidas, la regla general dice que, si la pasta es el plata principal, se deben contar 100 gramos de pasta seca por persona. Pero si la comida incluye entrada, guarnición o postre, se puede bajar a unos 80 gramos.
Papas
Comenzar con agua fría. Esto permite una cocción uniforme desde el interior.
Vegetales
Agregar los vegetales al agua hirviendo. La cocción rápida conserva el color y la textura de los mismos.
Huevos
Para cocinar los huevos correctamente, hay que comenzar con agua fría. Esto ayuda a evitar que se rompan.
Arroz
El arroz se debe agregar al agua cuando la misma está hirviendo. Esto mejora su textura y reduce el exceso de almidón. En cuanto a las cantidadades arroz, si el mismo será plato principal, lo ideal es calcular 100 gramos por persona.
En cambio, si se sirve como parte de un menú con entrada y postre, con 80 gramos alcanza. Esta medida funciona especialmente bien con arroz tipo bomba, ideal para absorber líquido sin pasarse de cocción.
- Arroz blanco común: 2 partes de agua por 1 parte de arroz (o 1 taza y media si prefieres que quede más seco y graneado en una olla bien tapada).
- Arroz integral o yamaní: 3 partes de agua por 1 parte de arroz, ya que necesitan absorber mucho más líquido y tiempo de cocción.
Sal
La sal debe agregarse cuando el agua hierve. Se disuelve mejor y distribuye el sabor de manera uniforme.
En pocas palabras
- Momento de cocción: sgregar pasta y arroz al agua hirviendo para cocción uniforme; papas y huevos al agua fría para mejor resultado.
- Vegetales y sal: se incorporan al agua hirviendo para cocción rápida y disolución pareja.
- Cantidades sugeridas: 100g de pasta o arroz por persona como plato principal, 80g si es parte de un menú completo.