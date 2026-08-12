Cuándo es el mejor momento para agregar los alimentos al agua

La pasta debe colocarse en el agua cuando la misma hierve. Canva

Papas

Comenzar con agua fría. Esto permite una cocción uniforme desde el interior.

Vegetales

Agregar los vegetales al agua hirviendo. La cocción rápida conserva el color y la textura de los mismos.

Huevos

Para cocinar los huevos correctamente, hay que comenzar con agua fría. Esto ayuda a evitar que se rompan.

Arroz

El arroz se debe agregar al agua cuando la misma está hirviendo. Esto mejora su textura y reduce el exceso de almidón. En cuanto a las cantidadades arroz, si el mismo será plato principal, lo ideal es calcular 100 gramos por persona.

En cambio, si se sirve como parte de un menú con entrada y postre, con 80 gramos alcanza. Esta medida funciona especialmente bien con arroz tipo bomba, ideal para absorber líquido sin pasarse de cocción.

Arroz blanco común: 2 partes de agua por 1 parte de arroz (o 1 taza y media si prefieres que quede más seco y graneado en una olla bien tapada).

2 partes de agua por 1 parte de arroz (o 1 taza y media si prefieres que quede más seco y graneado en una olla bien tapada). Arroz integral o yamaní: 3 partes de agua por 1 parte de arroz, ya que necesitan absorber mucho más líquido y tiempo de cocción.

Por regla general, para cocinar arroz blanco común de grano largo o redondo se utilizan 2 tazas de agua por cada taza de arroz. Canva

Sal

La sal debe agregarse cuando el agua hierve. Se disuelve mejor y distribuye el sabor de manera uniforme.