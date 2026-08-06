¿Es seguro guardar sobras de alimentos en el horno como si fuera una heladera?

¿Por qué no deberías guardar las sobras de alimentos en el horno?

El horno no es una heladera y esto es algo que siempre se tiene que tener en cuenta al momento de almacenar las sobras de alimentos para comer al día siguiente.

Si el asado que sobra del domingo lo pones en una fuente de horno y lo mandas al interior del aparato, apagado y cerrado, durante toda la noche, puede que se produzcan algunos problemas de seguridad alimentaria.

La temperatura ambiente del horno apagado es un peligro porque favorece el desarrollo de bacterias potencialmente peligrosas que pueden generar toxinas o liberar esporas causantes de intoxicaciones y enfermedades alimentarias.

Si bien las temperaturas del horno encendido pueden eliminar ciertas bacterias o microorganismos, cuando el calor baja y la comida no se refrigera, otros patógenos pueden desarrollarse. Entre los 5°C y los 60°C, muchos microorganismos se multiplican. Tal como lo explica el ingeniero en alimentos Tomás Gill.

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En estas condiciones dentro del horno, algunas bacterias forman toxinas que no se mueren, aunque recalientes el alimento. Además, en el plano del sabor y la calidad, la falta de frío puede alterar el gusto y la textura, y los alimentos pueden absorber grasa u olores viejos dentro del horno.

Tampoco hay que dejar alimentos crudos, cocidos o sobras fuera de la heladera en la mesada a temperatura ambiente. Sucede lo mismo que con el horno.

¿Cuál es la forma segura de conservar las sobras de alimentos?

La heladera y el freezer son la respuesta a este problema; la elección de uno o del otro depende de cuándo vayas a consumir el alimento. El freezer no mata microorganismos, pero los mantiene en estado latente y evita su proliferación por cierto tiempo.

Las sobras se guardan siempre en la heladera, bien cerradas y por pocos días.

En la heladera, se puede guardar una sobra de alimentos por pocos días, siempre bien cerrada, en un recipiente hermético y sin contacto con productos crudos que puedan contaminarla.