Alimentación saludable: dátiles, el dulce natural para reemplazar el azúcar

La pasta de dátiles es ideal para sustituir azúcar en:

Budines y tortas.

Galletas.

Barritas energéticas.

Postres sin azúcar.

Yogures y desayunos.

Cómo hacerla: Procesar dátiles sin carozo con un poco de agua caliente hasta obtener una crema espesa. Se conserva en heladera y se usa cucharada a cucharada.

2) Dátiles picados para endulzar sin procesar

Perfectos para:

Granola casera.

Avena caliente.

Ensaladas con contraste dulce.

Panes integrales.

Rellenos de frutas.

Su fibra permanece intacta, lo que ayuda a evitar picos de glucosa y aporta saciedad.

3) Dátiles en smoothies y licuados

Un par de dátiles reemplazan el azúcar o la miel en:

Licuados de frutas.

Batidos proteicos.

Smoothies verdes.

Aportan dulzor natural y textura más cremosa.

4) Para salsas y preparaciones saladas

Los dátiles funcionan muy bien en:

Salsas agridulces.

Chutneys.

Marinadas para carnes.

Rellenos de vegetales.

Su dulzor equilibrado permite reducir el uso de azúcar en recetas tradicionales.

Cuánto usar y qué tener en cuenta

Aunque son saludables, los dátiles tienen un alto contenido de azúcares naturales, por lo que se recomienda un consumo moderado: hasta tres dátiles al día como tentempié, según especialistas.

Precauciones:

Las personas con diabetes deben restringir su consumo.

deben restringir su consumo. No están indicados para quienes tienen problemas renales o dificultades para metabolizar azúcares.

o dificultades para metabolizar azúcares. Al triturarlos, la fibra disminuye y el impacto glucémico aumenta, igual que ocurre con los zumos.

Elegir dátiles de buena calidad: brillantes, jugosos y sin manchas blancas o negras.

Qué variedad elegir para endulzar

Las más recomendadas son:

Medjool: grandes, suaves y muy dulces.

grandes, suaves y muy dulces. Deglet Noor: más firmes, ideales para picar o procesar.

más firmes, ideales para picar o procesar. Piarom (Maryam): sabor intenso, conocidos como “dátiles chocolate”.

Existen muchas variedades de dátiles para consumir, en una alimentación saludable. Freepik

Los dátiles blandos y semisecos deben refrigerarse; los secos pueden conservarse a temperatura ambiente.

Los dátiles son una alternativa natural y nutritiva para reemplazar el azúcar en una alimentación saludable. Aportan dulzor, fibra y minerales, y se adaptan a múltiples recetas. Usados con moderación, permiten disfrutar preparaciones más equilibradas sin perder sabor.