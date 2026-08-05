Elimina los malos olores de la heladera con el famoso truco del papel higiénico

La heladera puede guardar de todo, desde carne a productos lácteos y permitir que estos no se echen a perder y se conserven a una temperatura adecuada, frenando la aparición de bacterias u hongos. Pero una heladera, para hacer esto, también requiere de ciertos cuidados y es allí donde interviene el papel higiénico.

¿Cómo es el truco del papel higiénico en la heladera?

Como todo electrodoméstico que se usa diariamente, la heladera necesita de una limpieza periódica que en algunos casos puede ser de manera mensual. La acumulación de polvo o de hielo, hace que su vida útil pueda verse reducida e incluso que sea expuesta a riesgos de dañarse. Evitar esto es fácil, solamente se necesita papel higiénico, un limón y el producto mágico de bicarbonato de sodio.