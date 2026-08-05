Elimina los malos olores de la heladera con el famoso truco del papel higiénico

La heladera es uno de los electrodomésticos más indispensables en cualquier casa. Al guardar los alimentos y las bebidas y mantener todo fresco, es necesario que también esté limpia de manera permanente y así evitar olores que puedan aparecer por culpa de los productos que se encuentran resguardando y, para poder mantenerla en buen estado solo hace falta papel higiénico.
La heladera puede guardar de todo, desde carne a productos lácteos y permitir que estos no se echen a perder y se conserven a una temperatura adecuada, frenando la aparición de bacterias u hongos. Pero una heladera, para hacer esto, también requiere de ciertos cuidados y es allí donde interviene el papel higiénico.
¿Cómo es el truco del papel higiénico en la heladera?
Como todo electrodoméstico que se usa diariamente, la heladera necesita de una limpieza periódica que en algunos casos puede ser de manera mensual. La acumulación de polvo o de hielo, hace que su vida útil pueda verse reducida e incluso que sea expuesta a riesgos de dañarse. Evitar esto es fácil, solamente se necesita papel higiénico, un limón y el producto mágico de bicarbonato de sodio.
Una vez que se tienen todos los ingredientes, lo primero que se debe realizar es colocar el bicarbonato de sodio en un recipiente, extraer el jugo de un limón y ubicarlos en el mismo lugar para después mezclar los dos. Cuando la mezcla esté hecha, se debe introducir el rollo de papel higiénico y dejar que repose para que este absorba todo lo que se pueda. Finalmente, con la heladera desenchufada y vacía, se coloca el rollo adentro y se lo deja allí por alrededor de una hora para que se elimine todo el mal olor acumulado.
De esa manera, con pocos ingredientes, se puede dejar tu heladera como nueva, sin malos olores y sin posibilidad de bacterias hasta la próxima limpieza.
En pocas palabras
- Heladera: Es un electrodoméstico indispensable para conservar alimentos y bebidas frescos.
- Mantenimiento: Se recomienda limpieza periódica para evitar olores y prolongar su vida útil.
- Truco casero: Una mezcla de bicarbonato, limón y papel higiénico ayuda a eliminar olores y bacterias.