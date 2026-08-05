La historia del preso que tiene la chance de salir de la cárcel y prefiere quedarse por amor

El hecho tiene como escenario el Penal Número 5 de Villa María, Córdoba y ha llamado la atención a más de uno.
Se trata de Augusto Pacicco, de 39 años, cuya historia inició con un quiebre emocional tras el fallecimiento de su madre. El imputado había sido empleado del PAMI, inició un consumo problemático y luego terminó por vender drogas, por lo que quedó privado de su libertad, en la cárcel.
Cárcel de Córdoba: historia de amor muy llamativa
El abogado Rodrigo Altamira, titular de la Defensoría Pública Oficial N° 1 que representa a Pacicco, explicó que la causa inició en el interior de Córdoba y que “naturalmente, este tipo de prisiones son de cumplimiento en suspenso”.
El mismo letrado indicó que el señalado presentó una nota en donde aludía no sentirse apto para reinsertarse en sociedad, cuando el juicio ya había concluido y el defensor había solicitado la recuperación de la libertad, ya que la pena podía ser de ejecución condicional: “Intenté que recapacitara en su decisión. Para mí la cárcel es un lugar realmente feo, inhóspito”.
“En esa nota, él manifiesta que, por su cercanía a las drogas y demás, -Pacicco- consideró que sólo, en la calle, no iba cumplir con esos requisitos”, añadió el abogado, al tiempo en que relató: “El tribunal le pregunta si va a seguir en esa postura y él dijo, ‘Sí, efectivamente no quiero volver a la libertad, quiero seguir acá adentro y continuar con el tratamiento que me da el servicio penitenciario’”.
“Me siento acompañado, no tengo nada afuera y temo que si yo recupero la libertad no voy a cumplir con estos requisitos que me van a imponer. Entonces, para ir y volver, prefiero quedarme”, citó el letrado a su defendido, quien se siente a gusto en la cárcel.
El otro motivo que frena al recluso a salir de la cárcel
El principal motivo que lo frena de salir de la cárcel se llama Roy, otro interno alojado en la misma unidad por una causa similar. Se conocieron apenas ingresó al penal y hoy llevan un año y un mes de novios.
Conviven en la cárcel de Córdoba en una pequeña celda del pabellón, que comparten con otros tres presos más. “Pedí no salir por dos motivos: no me siento apto para enfrentar la libertad y, también, quiero quedarme al lado de mi pareja, que me necesita”, explica.
En pocas palabras
- Rechazo a la libertad: Un recluso de 39 años en el Penal de Villa María rechazó la libertad condicional tras cumplir condena por narcomenudeo.
- Motivos personales: Alegó sentirse no apto para la reinserción social y temor a recaídas, prefiriendo continuar su tratamiento en el penal.
- Relación sentimental: El recluso también expresó su deseo de permanecer junto a su pareja, otro interno del penal con quien lleva un año de noviazgo.