La historia del preso que tiene la chance de salir de la cárcel y prefiere quedarse por amor

Cárcel de Córdoba: historia de amor muy llamativa

El abogado Rodrigo Altamira, titular de la Defensoría Pública Oficial N° 1 que representa a Pacicco, explicó que la causa inició en el interior de Córdoba y que “naturalmente, este tipo de prisiones son de cumplimiento en suspenso”.

El mismo letrado indicó que el señalado presentó una nota en donde aludía no sentirse apto para reinsertarse en sociedad, cuando el juicio ya había concluido y el defensor había solicitado la recuperación de la libertad, ya que la pena podía ser de ejecución condicional: “Intenté que recapacitara en su decisión. Para mí la cárcel es un lugar realmente feo, inhóspito”.

“En esa nota, él manifiesta que, por su cercanía a las drogas y demás, -Pacicco- consideró que sólo, en la calle, no iba cumplir con esos requisitos”, añadió el abogado, al tiempo en que relató: “El tribunal le pregunta si va a seguir en esa postura y él dijo, ‘Sí, efectivamente no quiero volver a la libertad, quiero seguir acá adentro y continuar con el tratamiento que me da el servicio penitenciario’”.

“Me siento acompañado, no tengo nada afuera y temo que si yo recupero la libertad no voy a cumplir con estos requisitos que me van a imponer. Entonces, para ir y volver, prefiero quedarme”, citó el letrado a su defendido, quien se siente a gusto en la cárcel.

El otro motivo que frena al recluso a salir de la cárcel

El principal motivo que lo frena de salir de la cárcel se llama Roy, otro interno alojado en la misma unidad por una causa similar. Se conocieron apenas ingresó al penal y hoy llevan un año y un mes de novios.

Conviven en la cárcel de Córdoba en una pequeña celda del pabellón, que comparten con otros tres presos más. “Pedí no salir por dos motivos: no me siento apto para enfrentar la libertad y, también, quiero quedarme al lado de mi pareja, que me necesita”, explica.