Las multas de tránsito, en especial aquellas captadas por cámaras automáticas y radares, motivan miles de consultas de conductores cada año. Si bien recibir un acta de infracción suele ser un dolor de cabeza, la legislación argentina contempla un abanico de exigencias de procedimiento para proteger el derecho de defensa del ciudadano.
¡Atención conductores! Los 5 puntos claves a tener en cuenta antes de pagar una multa de tránsito
No todas las fotomultas son válidas. Qué requisitos legales exige la normativa argentina para que una multa sea legal y cuándo podés impugnarla
Antes de abonar cualquier tipo de comprobante conviene analizar en detalle la situación. Si la autoridad emisora incumplió alguno de los pasos legales, el presunto infractor cuenta con el derecho de presentar un descargo o impugnar la sanción.
Los 5 requisitos legales para impugnar una multa de tránsito y el descargo
Para evaluar la validez de la penalidad, existen 5 aspectos centrales que todo automovilista debe examinar minuciosamente:
- Notificación debidamente realizada: la infracción debe informarse de manera fehaciente al domicilio del titular. En rutas nacionales, cuando no se puede detener la marcha del vehículo en el momento, es obligatorio enviar una notificación formal para resguardar el debido proceso.
- Homologación del radar: no cualquier equipo está habilitado. Los cinemómetros tienen que estar homologados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y contar con sus verificaciones técnicas al día, figurando en el Registro Nacional de Cinemómetros Homologados.
- Señalización previa obligatoria: la presencia del control debe estar debidamente anunciada según el Manual de Señalamiento de la Dirección Nacional de Vialidad. El fin de los dispositivos debe ser preventivo y no meramente recaudatorio; la falta o insuficiencia de cartelería es un motivo válido de reclamo.
- Competencia de la autoridad: la ANSV, Vialidad Nacional y las distintas jurisdicciones intervienen en forma coordinada. Es imprescindible ratificar que el organismo que labró el acta disponga de atribuciones legales en ese tramo específico.
- Acceso a las pruebas: el conductor puede solicitar el expediente completo, incluyendo fotografías, videos, el acta de la infracción, los datos del equipo y la fecha del último certificado técnico.
Frente a una inconsistencia o irregularidad detecteda, los especialistas aconsejan no ignorar la notificación. Lo correcto es reunir los elementos de prueba y redactar un descargo dentro de los plazos fijados por la autoridad sancionadora.
Aunque la existencia de una falla no anula la multa en forma automática, auditar estos puntos resulta esencial para hacer valer las garantías legales vigentes antes de desembolsar el dinero.
Fuente: NA
En pocas palabras
- Requisitos legales: se deben cumplir 5 aspectos para impugnar multas de tránsito impagas.
- Validación de multas: analizar notificación, homologación de radar, señalización, competencia y acceso a pruebas.
- Derecho a defensa: presentar descargo si se detectan inconsistencias o irregularidades en el acta.