¡Atención conductores! Los 5 puntos claves a tener en cuenta antes de pagar una multa de tránsito

Antes de abonar cualquier tipo de comprobante conviene analizar en detalle la situación. Si la autoridad emisora incumplió alguno de los pasos legales, el presunto infractor cuenta con el derecho de presentar un descargo o impugnar la sanción.

Que te pongan una multa de tránsito es una situación desagradable, pero necesaria para controlar las acciones de los conductores. Imagen ilustrativa.

Los 5 requisitos legales para impugnar una multa de tránsito y el descargo

Para evaluar la validez de la penalidad, existen 5 aspectos centrales que todo automovilista debe examinar minuciosamente: