La inspiradora historia de Cata: tiene 8 años, perdió su brazo por un cáncer, es viral en redes y necesita ayuda para una prótesis

Tras el diagnóstico, se mudaron a Mendoza, donde viven hace más de un año.

Sin embargo, el camino hacia su nueva autonomía requiere del apoyo de la comunidad: su familia ha iniciado una campaña para costear un equipo médico multidisciplinario y alcanzar el sueño de una prótesis biónica que mejore su calidad de vida.

La historia de Cata y un diagnóstico que cambió su vida

Catalina es de San Rafael, Mendoza. Su historia comenzó hace un año, actualmente tiene 8 años y se encuentra comenzando una nueva etapa de rehabilitación junto a su familia.

Cuando Cata tenía 7 años, comenzaron los estudios y pruebas luego de que una pequeña bolsa firme apareció en su brazo por encima del codo, tal como cuenta su mamá Inés.

Médicos de San Rafael realizaron una derivación al Hospital Notti de Mendoza, al área de oncología, para determinar qué tipo de pelotita era, ya que no se trataba de nada óseo.

En sus redes sociales busca inspirar y contar cómo es su día a día tras la opresión.

Luego de realizar resonancias y estudios ambulatorios que requerían una preparación previa y una recuperación posterior de la anestesia, se realizó una biopsia donde obtuvieron el diagnóstico de Cata, un sarcoma sinovial.

Tras el diagnóstico de la enfermedad, Cata debía comenzar con el tratamiento. Realizó cuatro ciclos de quimioterapia. Posteriormente, se programó una cirugía para extirpar el tumor del brazo y, luego de la cirugía, Cata pasó por ciclos de radioterapia para reducir cualquier célula que pudiera quedar.

Cata pasó por otra cirugía posterior para extirpar un hematoma; luego realizaron resonancias y comenzó su quinto y sexto ciclo de quimioterapia y posterior radioterapia. La familia volvió a San Rafael para continuar la recuperación y readaptarse nuevamente a la rutina antigua.

Cata tiene 8 años, es de San Rafael y hoy busca cumplir su sueño de ser influencer en redes contando su historia con la enfermedad y mostrando su día a día junto a su familia

Tiempo después le realizaron nuevas resonancias y un PET que determinaron que existía un sarcoma residual. La cirugía que correspondía, de acuerdo a los especialistas, era la extirpación del brazo, noticia que la familia y Cata recibieron con acompañamiento psicológico constante.

Consiguieron un departamento para alquilar en el centro y atravesar todo el pre y post de la cirugía en Mendoza que se realizó el 2 de julio de este año.

Hoy sus padres están en campaña para solventar gastos diarios, ya que tuvieron que pausar sus actividades y trabajos al venir a Mendoza, y también buscan recaudar fondos para una prótesis que mejoraría la calidad de vida de Cata.

El sueño de Cata: realiza videos para redes donde cuenta su historia y comparte las cosas que le apasionan

Cuando Cata comenzó este proceso y supo de la cirugía del 2 de julio, se plantó frente a sus papás y les dijo que deseaba ser influencer y tiktoker.

Cata tiene 8 años, es de San Rafael y hoy busca cumplir su sueño de ser influencer en redes contando su historia con la enfermedad y mostrando su día a día junto a su familia

Hoy Cata es viral en sus redes, donde comparte su historia, cuenta cómo adapta ciertas actividades diarias luego de la operación, muestra cómo juega con sus hermanos, sus artesanías, comparte sus lecturas (porque ama leer) y, como si fuera poco, edita sus propios videos con un profesionalismo increíble.

"Hablamos con la psicóloga de la asociación y nos dijo que estaba bien, que si es lo que ella quiere, hay que apoyarla. En este proceso de tratamiento oncológico, como familia, como papás, nos avocamos a buscar siempre un objetivo a dónde llegar, una meta para que ella tuviera para ver que de esto se sale, acá se puede", menciona Inés.

También añade que Cata comenzó a realizar pulseras con mostacillas al terminar las quimios: "teníamos un mes para seguir acá en Mendoza. Eran vacaciones, no había tarea y estábamos en una pieza los 5. Así que emprendimos el tema de las pulseras. Tiene un gusto increíble. Hoy por hoy, a pesar de la amputación de su miembro, hace las pulseras con ayuda de su boca".

Realiza pulseras con un diseño único y original.

Cata hace yoga, manualidades, continúa con la escuela de manera virtual, lee mucho, juega con sus hermanos y, cuando puede, arma un nuevo video para cumplir su sueño de ser influencer. En sus redes sale como lacatasoy.

Cómo ayudar a Cata

Cuando comenzó todo este proceso tras el diagnóstico, Cata, junto a sus padres y sus dos hermanos, se vino a vivir al Gran Mendoza para estar cerca del Hospital Notti y continuar con los tratamientos.

La familia dejó su casa en San Rafael, los chicos continuaron sus estudios online y la rutina familiar cambió drásticamente. Hace un año que los padres de Cata no pueden trabajar para solventar gastos de alquiler y algunos tratamientos.

Actualmente están en campaña para reunir fondos para el día a día y para una prótesis futura para Cata. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a su alias "todos.con.cata". Cata también desea seguir con sus videos, acompañar a quien necesite escuchar su historia y compartir este contenido que realiza con tanto amor.