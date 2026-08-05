La bañera de Nerón: la pieza del Imperio Romano con 2.000 años que vale mil millones de dólares

Fue elaborada con pórfido rojo extraído del Mons Claudianus, una cantera ubicada en Egipto y reservada durante el Imperio romano para obras destinadas a emperadores y miembros de la élite. Su dureza, color intenso y escasez la convirtieron en un símbolo de poder y riqueza.

¿Qué sucedió con esta pieza del Imperio Romano?

Tras la muerte de Nerón, la pieza fue retirada de los espacios asociados al emperador para eliminar símbolos de su ostentación y posteriormente fue reutilizada en otros complejos romanos. Actualmente es la pieza central de la Sala Rotonda del Museo Pío-Clementino del Vaticano, un espacio diseñado por el arquitecto Michelangelo Simonetti durante el pontificado de Pío VI a finales del siglo XVIII.

Aunque popularmente se la conoce como la "bañera de Nerón", los registros arqueológicos del Vaticano indican que probablemente no se utilizaba como bañera, sino como una fuente monumental ubicada en un edificio público romano o en un complejo termal imperial, posiblemente relacionado con las termas construidas por el emperador Tito.

En la actualidad, la enorme pieza se encuentra sobre un mosaico romano del siglo III d. C. recuperado de Otricoli y está rodeada de esculturas colosales, entre ellas el famoso Hércules de bronce dorado de Mastai, convirtiéndose en una de las piezas más llamativas de la colección del Vaticano.