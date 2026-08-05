Las excentricidades de los emperadores del Imperio romano son ampliamente conocidas. Desde Calígula, quien supuestamente nombró a su caballo Incitato como cónsul, hasta Cómodo, famoso por sus excesos y su vida rodeada de lujos. Sin embargo, existe una pieza que todavía puede apreciarse en la actualidad y que sorprende por su historia.
La bañera de Nerón: la pieza del Imperio Romano con 2.000 años que vale mil millones de dólares
La monumental pila romana de 7.62 metros de diámetro, tallada en pórfido rojo imperial, es una pieza de extraordinario valor ligada al emperador Nerón, quien gobernó el Imperio Romano.
Se trata de una bañera, aunque no de una cualquiera. Está vinculada al emperador Nerón, el quinto emperador romano, quien pasó a la posteridad como un gobernante cruel, megalómano y extravagante. Su figura quedó marcada por la persecución a los cristianos y por el mito que asegura que tocó la lira mientras Roma ardía durante el gran incendio del año 64 d. C.
La pieza de Nerón hecha con la piedra más exclusiva del Imperio romano
La llamada "bañera de Nerón" es una monumental pila romana de 7.62 metros de diámetro tallada en pórfido rojo imperial. Tiene aproximadamente 2.000 años de antigüedad, pesa cerca de cinco toneladas y está considerada una de las piezas más valiosas del arte antiguo. Según algunas estimaciones, el valor de esta pieza del Imperio Romano podría alcanzar cifras cercanas a los mil millones de dólares debido a la rareza de la piedra con la que está hecha.
Fue elaborada con pórfido rojo extraído del Mons Claudianus, una cantera ubicada en Egipto y reservada durante el Imperio romano para obras destinadas a emperadores y miembros de la élite. Su dureza, color intenso y escasez la convirtieron en un símbolo de poder y riqueza.
¿Qué sucedió con esta pieza del Imperio Romano?
Tras la muerte de Nerón, la pieza fue retirada de los espacios asociados al emperador para eliminar símbolos de su ostentación y posteriormente fue reutilizada en otros complejos romanos. Actualmente es la pieza central de la Sala Rotonda del Museo Pío-Clementino del Vaticano, un espacio diseñado por el arquitecto Michelangelo Simonetti durante el pontificado de Pío VI a finales del siglo XVIII.
Aunque popularmente se la conoce como la "bañera de Nerón", los registros arqueológicos del Vaticano indican que probablemente no se utilizaba como bañera, sino como una fuente monumental ubicada en un edificio público romano o en un complejo termal imperial, posiblemente relacionado con las termas construidas por el emperador Tito.
En la actualidad, la enorme pieza se encuentra sobre un mosaico romano del siglo III d. C. recuperado de Otricoli y está rodeada de esculturas colosales, entre ellas el famoso Hércules de bronce dorado de Mastai, convirtiéndose en una de las piezas más llamativas de la colección del Vaticano.
En pocas palabras
- La monumental pila romana: Conocida popularmente como la "bañera de Nerón", esta pieza de 7.62 metros de diámetro y cinco toneladas, tallada en pórfido rojo, tiene unos 2.000 años de antigüedad y se considera una de las obras de arte antiguo más valiosas.
- Origen y material: Elaborada con pórfido rojo extraído del Mons Claudianus en Egipto, una cantera reservada para obras imperiales, su dureza y color la convertían en un símbolo de poder en el Imperio romano.
- Ubicación actual: Tras la caída de Nerón, la pieza fue reubicada y hoy es el elemento central de la Sala Rotonda del Museo Pío-Clementino del Vaticano, aunque probablemente se usó como fuente monumental y no como bañera.