La Universidad de Congreso abrió las inscripciones para la segunda cohorte del MBA Online Internacional, una carrera de posgrado orientada a la formación de profesionales capaces de liderar organizaciones, gestionar procesos de transformación y tomar decisiones estratégicas en contextos complejos.
La Universidad de Congreso abre las inscripciones para la segunda cohorte del MBA Online Internacional
La Universidad de Congreso abrió las inscripciones para su MBA Online Internacional 2026, un posgrado virtual con enfoque en liderazgo y gestión estratégica
Inscripciones abiertas en la Universidad de Congreso
El programa comenzará en octubre de 2026, tendrá una duración de 20 meses y se desarrollará bajo una modalidad 100 % online. La carrera otorga el título de Magíster en Administración de Negocios y cuenta con acreditación nacional de CONEAU.
Como propuesta diferencial, el MBA incorpora herramientas de Inteligencia Artificial y Programación Neurolingüística aplicadas a la gestión, el liderazgo, la toma de decisiones y el desarrollo organizacional.
Un MBA online para líderes del futuro
La formación incluye contenidos vinculados con dirección estratégica, finanzas, marketing, recursos humanos, comercio internacional, innovación, análisis cuantitativo, tecnología aplicada a los negocios, formulación de proyectos y gobierno corporativo.
El programa utiliza una metodología de aula invertida, análisis de casos reales, resolución de problemas, trabajo colaborativo y un simulador integral de negocios que permite aplicar los conocimientos en escenarios empresariales complejos.
La propuesta cuenta además con docentes provenientes de Argentina, Estados Unidos, México, Irlanda, España y otros países, lo que aporta una perspectiva internacional sobre los desafíos actuales de la gestión.
La Universidad de Congreso ofrece programas de becas y beneficios especiales para egresados, docentes y perfiles profesionales destacados.
Para solicitar información o iniciar el proceso de inscripción, las personas interesadas pueden comunicarse a [email protected], [email protected] o al teléfono 0261 4230630, interno 129.
En pocas palabras
- Inscripciones abiertas: la Universidad de Congreso lanzó la segunda cohorte de su MBA Online Internacional 2026.
- Enfoque y duración: el posgrado virtual de 20 meses se centra en liderazgo, gestión estratégica, IA y PNL.
- Modalidad y contacto: la carrera 100% online comienza en octubre de 2026; consultas a [email protected].