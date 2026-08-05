La Universidad de Congreso abre las inscripciones para la segunda cohorte del MBA Online Internacional

Un MBA online para líderes del futuro

La formación incluye contenidos vinculados con dirección estratégica, finanzas, marketing, recursos humanos, comercio internacional, innovación, análisis cuantitativo, tecnología aplicada a los negocios, formulación de proyectos y gobierno corporativo.

El programa utiliza una metodología de aula invertida, análisis de casos reales, resolución de problemas, trabajo colaborativo y un simulador integral de negocios que permite aplicar los conocimientos en escenarios empresariales complejos.

La propuesta cuenta además con docentes provenientes de Argentina, Estados Unidos, México, Irlanda, España y otros países, lo que aporta una perspectiva internacional sobre los desafíos actuales de la gestión.

La Universidad de Congreso ofrece programas de becas y beneficios especiales para egresados, docentes y perfiles profesionales destacados.

Para solicitar información o iniciar el proceso de inscripción, las personas interesadas pueden comunicarse a [email protected], [email protected] o al teléfono 0261 4230630, interno 129.