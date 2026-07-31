La Universidad de Congreso, a través de la Secretaría de Extensión Universitaria, abrió las inscripciones para la Diplomatura Internacional en Compliance, Crimen Organizado, Lavado de Dinero y Ciberfraude, una propuesta académica destinada a brindar herramientas de actualización profesional frente a los desafíos jurídicos, institucionales, financieros y tecnológicos que plantea la criminalidad organizada contemporánea.
La Universidad de Congreso lanza una Diplomatura Internacional sobre compliance, crimen organizado y ciberfraude
Con un cuerpo académico de renombre, la Universidad de Congreso presenta su Diplomatura Internacional para abordar delitos complejos y ciberfraude
La formación comenzará el jueves 13 de agosto de 2026, tendrá una duración de ocho meses y 120 horas académicas, y se desarrollará mediante una modalidad híbrida, que permitirá participar de manera presencial o virtual sincrónica.
Los encuentros se realizarán los jueves, de 16:00 a 19:00, con clases de tres horas de duración y un cronograma organizado de acuerdo con los contenidos correspondientes a cada módulo.
La diplomatura está dirigida especialmente a integrantes de empresas y abogados de todo el país, además de magistrados, funcionarios, profesionales del sistema judicial, responsables de cumplimiento normativo y personas vinculadas con la investigación criminal, la seguridad, la gestión institucional y la prevención de delitos económicos.
Formación especializada frente a delitos complejos
El programa combina fundamentos teóricos, análisis de casos y estudio de fallos, con el propósito de abordar la criminalidad organizada desde una perspectiva jurídica, financiera, criminal y tecnológica, tanto en el ámbito nacional como internacional.
Entre sus principales objetivos se encuentran comprender las características y estructuras del crimen organizado, analizar la legislación vigente, reconocer técnicas de lavado de activos, estudiar las nuevas conductas punibles y fortalecer las capacidades profesionales para prevenir, investigar y abordar delitos complejos.
El plan académico se encuentra organizado en doce módulos:
- Introducción al crimen organizado.
- Técnicas especiales de investigación del crimen organizado y los delitos complejos.
- Cooperación penal y policial internacional.
- Narcotráfico.
- Contrabando.
- Trata de personas.
- Cibercrimen.
- Secuestros extorsivos.
- Terrorismo.
- Lavado de activos.
- Compliance.
- Planificación estratégica y políticas públicas.
Autoridades y cuerpo académico
La dirección de la diplomatura estará a cargo del Dr. Mariano Cúneo Libarona, mientras que la coordinación será responsabilidad del Dr. Juan Bautista Mahiques.
El cuerpo docente estará integrado por magistrados, fiscales, abogados, académicos y especialistas de reconocida trayectoria, entre ellos Ricardo Basílico, Omar Palermo, Diego Velasco, Alberto Nanzer, Diego Solernó, Pablo Alejandro González, Diego Iglesias, José Virgilio Valerio, Jorge Buompadre, Pablo Yadarola, María Alejandra Mángano, Ariel Lijo, Horacio Azzolin, Daniela Dupuy, Ramiro Lucini, Julián Ercolini, Juan Ignacio Pérez Curci, Sebastián Basso, Juan Manuel Olima, Matías Álvarez, Daniel Rafecas, Carlos González Guerra, Nicolás Ramírez y Guillermo Jorge, entre otros referentes.
Información de la diplomatura
- Inicio: jueves 13 de agosto de 2026.
- Duración: ocho meses, con una carga total de 120 horas académicas.
- Días y horario: jueves, de 16:00 a 19:00.
- Modalidad: híbrida, con participación presencial y virtual sincrónica.
- Material de estudio: incluido.
- Certificación: certificado de asistencia al finalizar el cursado.
- Valor: ocho cuotas mensuales de $300.000.
- Beneficio especial: 50 % de descuento para docentes y graduados de la Universidad de Congreso. Informes e inscripciones: [email protected].
Con esta nueva propuesta, la Universidad de Congreso continúa fortaleciendo su oferta de formación continua mediante programas de actualización de alto nivel, orientados a responder a las necesidades del sector público, privado y profesional ante un escenario de creciente complejidad jurídica, criminal y tecnológica.
En pocas palabras
- Universidad de Congreso: lanza Diplomatura Internacional en Compliance, Crimen Organizado, Lavado de Dinero y Ciberfraude.
- Formación: ocho meses de duración, modalidad híbrida, dirigida a profesionales del ámbito jurídico y financiero.
- Objetivo: brindar herramientas contra la criminalidad organizada contemporánea y sus desafíos.