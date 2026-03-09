Universidad de Congreso abre inscripciones a la Diplomatura en Neurorrehabilitación en Niños y Adultos

La diplomatura estará dirigida por la Lic. Patricia Alejandra Bordi y la Lic. Claudia Marzoratti, y contará con la participación de docentes especializados de Argentina, consolidando un espacio de formación de alto nivel académico.

La propuesta está orientada a profesionales del campo de la salud, especialmente: Licenciados en Kinesiología y Fisioterapia, Licenciados en Fonoaudiología, Licenciados en Terapia Ocupacional y Profesionales con títulos afines.