La Universidad de Congreso, a través de la Facultad de Ciencias de la Salud y Kinesiología, anuncia la apertura de inscripciones a la Diplomatura Universitaria en Neurorrehabilitación en Niños y Adultos (5ª edición), una propuesta académica orientada a la actualización y especialización profesional en el abordaje integral de pacientes neurológicos.
Universidad de Congreso abre inscripciones a la Diplomatura en Neurorrehabilitación en Niños y Adultos
La Universidad de Congreso, anuncia la apertura de inscripciones a la Diplomatura Universitaria en Neurorrehabilitación en Niños y Adultos (5ª edición)
La diplomatura estará dirigida por la Lic. Patricia Alejandra Bordi y la Lic. Claudia Marzoratti, y contará con la participación de docentes especializados de Argentina, consolidando un espacio de formación de alto nivel académico.
La propuesta está orientada a profesionales del campo de la salud, especialmente: Licenciados en Kinesiología y Fisioterapia, Licenciados en Fonoaudiología, Licenciados en Terapia Ocupacional y Profesionales con títulos afines.
Inscripciones a la diplomatura
La diplomatura se desarrollará en modalidad 100% virtual sincrónica, a través de la plataforma de la Universidad de Congreso, con un encuentro final híbrido en la Sede San Juan.
El cursado será intensivo mensual: Segundo viernes y sábado de cada mes:
- Viernes: de 14:30 a 19:00 hs
- Sábados: de 9:00 a 18:00 hs
- Inicio: 24 de abril de 2026
- Duración: abril a diciembre de 2026
- Matrícula: $25.000
- Cuota mensual: $150.000
Informes e inscripciones: [email protected]