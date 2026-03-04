Inicio empresas Universidad de Congreso
Empresas

La Universidad de Congreso lanza el Registro de Ideas y Microemprendimientos para docentes y estudiantes

La Universidad de Congreso convoca a docentes y estudiantes a inscribirse en el Registro de Ideas y Microemprendimientos para potenciar proyectos innovadores

Por UNO
La Universidad de Congreso, a través de su Unidad de Vinculación Tecnológica (UVT), presenta el Registro de Ideas y Microemprendimientos de Docentes y Estudiantes UC.

La Universidad de Congreso, a través de su Unidad de Vinculación Tecnológica (UVT), presenta el Registro de Ideas y Microemprendimientos de Docentes y Estudiantes UC.

La Universidad de Congreso, a través de su Unidad de Vinculación Tecnológica (UVT), presenta el Registro de Ideas y Microemprendimientos de Docentes y Estudiantes UC, una convocatoria orientada a relevar, acompañar y potenciar proyectos innovadores surgidos en el ámbito académico.

La iniciativa tiene como objetivo identificar ideas creativas y emprendimientos en etapas iniciales con potencial de desarrollo, promoviendo su fortalecimiento mediante herramientas institucionales, asesoramiento especializado y articulación con el ecosistema productivo.

reg-ideas-mic-26-03 (1)

Impulsando el talento emprendedor en la Universidad de Congreso

A través de este registro, la Universidad busca detectar proyectos que puedan ser potenciados mediante:

  • Acompañamiento institucional.
  • Vinculación con actores del sector productivo.
  • Acceso a herramientas y programas de desarrollo.
  • Posibles líneas de financiamiento y apoyo.

La propuesta se enmarca en la estrategia institucional de la Universidad de Congreso de fortalecer la innovación, el emprendedurismo y la transferencia de conocimiento hacia la comunidad.

¿Quiénes pueden participar?

  • Docentes de la Universidad de Congreso
  • Estudiantes de todas las carreras
  • Equipos con ideas o emprendimientos en etapa inicial o en desarrollo

¿Cómo participar?

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar