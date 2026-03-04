La Universidad de Congreso lanza el Registro de Ideas y Microemprendimientos para docentes y estudiantes

La iniciativa tiene como objetivo identificar ideas creativas y emprendimientos en etapas iniciales con potencial de desarrollo, promoviendo su fortalecimiento mediante herramientas institucionales, asesoramiento especializado y articulación con el ecosistema productivo.

reg-ideas-mic-26-03 (1)

Impulsando el talento emprendedor en la Universidad de Congreso

A través de este registro, la Universidad busca detectar proyectos que puedan ser potenciados mediante: