La Universidad de Congreso lanza el Registro de Ideas y Microemprendimientos para docentes y estudiantes

La Universidad de Congreso, a través de su Unidad de Vinculación Tecnológica (UVT), presenta el Registro de Ideas y Microemprendimientos de Docentes y Estudiantes UC, una convocatoria orientada a relevar, acompañar y potenciar proyectos innovadores surgidos en el ámbito académico.
La iniciativa tiene como objetivo identificar ideas creativas y emprendimientos en etapas iniciales con potencial de desarrollo, promoviendo su fortalecimiento mediante herramientas institucionales, asesoramiento especializado y articulación con el ecosistema productivo.
Impulsando el talento emprendedor en la Universidad de Congreso
A través de este registro, la Universidad busca detectar proyectos que puedan ser potenciados mediante:
- Acompañamiento institucional.
- Vinculación con actores del sector productivo.
- Acceso a herramientas y programas de desarrollo.
- Posibles líneas de financiamiento y apoyo.
La propuesta se enmarca en la estrategia institucional de la Universidad de Congreso de fortalecer la innovación, el emprendedurismo y la transferencia de conocimiento hacia la comunidad.
¿Quiénes pueden participar?
- Docentes de la Universidad de Congreso
- Estudiantes de todas las carreras
- Equipos con ideas o emprendimientos en etapa inicial o en desarrollo
¿Cómo participar?
- Los interesados deberán completar el siguiente formulario de inscripción.
- Plazo de cierre: 30 de marzo de 2026