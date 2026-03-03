La Universidad de Congreso lanza la Diplomatura en Logística Internacional

La Universidad impulsa una formación innovadora

En un escenario atravesado por la expansión del comercio internacional, la transformación tecnológica y la creciente complejidad de las cadenas de suministro, la logística se consolida como un eje estratégico para el desarrollo económico regional y nacional.

En este marco, la Universidad impulsa una formación alineada a las demandas actuales del sector, con especial énfasis en el corredor bioceánico y el sistema logístico de Mendoza.