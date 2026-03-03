La Universidad de Congreso, a través de su Facultad de Estudios Internacionales, presenta la Diplomatura en Logística Internacional (1ra edición), una propuesta académica orientada a la formación de profesionales capaces de gestionar operaciones logísticas eficientes, seguras y competitivas en el contexto del comercio global.
La Universidad de Congreso lanza la Diplomatura en Logística Internacional
La Universidad de Congreso presenta una nueva propuesta académica: Diplomatura en Logística Internacional con modalidad híbrida e inicio en abril de 2026
La Universidad impulsa una formación innovadora
En un escenario atravesado por la expansión del comercio internacional, la transformación tecnológica y la creciente complejidad de las cadenas de suministro, la logística se consolida como un eje estratégico para el desarrollo económico regional y nacional.
En este marco, la Universidad impulsa una formación alineada a las demandas actuales del sector, con especial énfasis en el corredor bioceánico y el sistema logístico de Mendoza.
La diplomatura propone:
- Formar profesionales capaces de gestionar operaciones logísticas y de transporte de manera integral.
- Brindar herramientas normativas, tecnológicas y operativas aplicadas al comercio internacional.
- Desarrollar habilidades para la planificación estratégica, optimización de costos y gestión de riesgos.
- Integrar criterios de sustentabilidad, eficiencia y competitividad en la cadena logística.
Modalidad y cursado: cuál es la propuesta
La propuesta se desarrollará en modalidad híbrida, combinando instancias virtuales con prácticas finales presenciales en entornos logísticos reales.
- Duración: del 16 de abril al 7 de agosto de 2026.
- Cursado: intensivo mensual.
- Días y horarios: jueves y viernes de 16:30 a 21:30 hs.
- Prácticas finales: agosto, en entorno logístico real.
Cupos sujetos a mínimo requerido.