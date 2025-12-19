Universidad de Congreso amplía su oferta académica en San Rafael para el 2026

El lanzamiento estuvo encabezado por las autoridades de la Sede San Rafael, Alejandra Pretel (Coordinadora Académica), Eduardo Pretel (Secretario Técnico) y Emilio Berruti (Vicerrector Académico y Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y de la Administración). Desde la Facultad se destacó el trabajo realizado en el diseño de cuatro carreras con marcado perfil digital, orientadas a la innovación y a la transformación profesional.

universidad de congreso san rafael (2)

Carreras de 4 años con aval del Ministerio de Educación

Durante el encuentro se presentaron dos licenciaturas que ya cuentan con disposición del Ministerio de Educación, y se brindó información sobre otras dos carreras que se encuentran en proceso de evaluación, reafirmando el compromiso institucional con el crecimiento académico de la región.