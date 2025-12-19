Las carreras se dictarán bajo modalidad presencial y comenzarán a dictarse en marzo de 2026 en la Universidad de Congreso, cuentan con título intermedio reconocido a nivel nacional y están diseñadas para favorecer una rápida inserción laboral, así como el desarrollo de perfiles profesionales actualizados y acordes a los desafíos del contexto actual.
Universidad de Congreso amplía su oferta académica en San Rafael para el 2026
La Universidad de Congreso en San Rafael lanzó nuevas carreras de 4 años, con títulos avalados por el Ministerio de Educación, orientadas a la innovación
El lanzamiento estuvo encabezado por las autoridades de la Sede San Rafael, Alejandra Pretel (Coordinadora Académica), Eduardo Pretel (Secretario Técnico) y Emilio Berruti (Vicerrector Académico y Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y de la Administración). Desde la Facultad se destacó el trabajo realizado en el diseño de cuatro carreras con marcado perfil digital, orientadas a la innovación y a la transformación profesional.
Carreras de 4 años con aval del Ministerio de Educación
Durante el encuentro se presentaron dos licenciaturas que ya cuentan con disposición del Ministerio de Educación, y se brindó información sobre otras dos carreras que se encuentran en proceso de evaluación, reafirmando el compromiso institucional con el crecimiento académico de la región.
La nueva oferta académica incluye las siguientes licenciaturas de 4 años, con título intermedio de Técnico Universitario a los 2 años:
- Licenciatura en Administración de Negocios Digitales (Aprobada con disposición ministerial – Inscripciones abiertas)
- Licenciatura en Ciencias del Comportamiento (Aprobada con disposición ministerial – Inscripciones abiertas)
- Licenciatura en Ciencias de Datos e Inteligencia Artificial (En proceso de evaluación – Sin inscripciones)
- Licenciatura en Marketing Digital (En proceso de evaluación – Sin inscripciones)
Asimismo, los asistentes manifestaron un marcado interés en la nueva propuesta académica, realizando consultas vinculadas a inscripciones, cursos preuniversitarios y campo laboral. La exposición de estos aspectos estuvo a cargo del equipo directivo de las Carreras, Jonathan Gatica (Director), Carolina Pia y Damián Kesler (Coordinadores).
Para más información sobre las carreras y el proceso de inscripción, se puede visitar la web oficial de la Universidad de Congreso o consultar sus redes sociales institucionales. Los cupos serán limitados y las instancias de preuniversitario se desarrollarán durante febrero.