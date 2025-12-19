La Universidad de Congreso, Sede San Rafael, a través de la carrera de Abogacía, celebra la destacada participación de sus estudiantes en la instancia final del Desafío Pro Bono 2025, iniciativa organizada por la Comisión Pro Bono del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.
Universidad de Congreso San Rafael: estudiantes destacados en el Desafío Pro Bono 2025
Estudiantes de Abogacía de la Universidad de Congreso de San Rafael participaron en la instancia final del Desafío Pro Bono 2025
El pasado 2 de diciembre, tras un exigente proceso de selección e incubación de proyectos, el equipo de la Universidad de Congreso San Rafael fue seleccionado entre los mejores del país, compartiendo la instancia final con otros cinco equipos provenientes de distintas universidades argentinas.
Estudiantes de San Rafael representan a la Universidad de Congreso
Como parte de esta experiencia formativa, las estudiantes mantuvieron encuentros con abogados socios de los estudios Beccar Varela y Bruchou & Funes de Rioja, dos de los estudios jurídicos corporativos más relevantes de Argentina.
Durante las reuniones, se profundizó en temáticas vinculadas al derecho corporativo y a la aplicación de la inteligencia artificial en la práctica profesional, aportando una mirada actual y estratégica sobre los desafíos del ejercicio jurídico contemporáneo.
La participación en el Desafío Pro Bono reafirma el compromiso de la Universidad de Congreso con una formación académica de excelencia, orientada al impacto social, la innovación y la proyección nacional de sus estudiantes.