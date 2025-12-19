Universidad de Congreso San Rafael: estudiantes destacados en el Desafío Pro Bono 2025

El pasado 2 de diciembre, tras un exigente proceso de selección e incubación de proyectos, el equipo de la Universidad de Congreso San Rafael fue seleccionado entre los mejores del país, compartiendo la instancia final con otros cinco equipos provenientes de distintas universidades argentinas.

Estudiantes de San Rafael representan a la Universidad de Congreso

Como parte de esta experiencia formativa, las estudiantes mantuvieron encuentros con abogados socios de los estudios Beccar Varela y Bruchou & Funes de Rioja, dos de los estudios jurídicos corporativos más relevantes de Argentina.