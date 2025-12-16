Curso de Chino Mandarín, dictado por el Instituto Confucio de la Universidad de Congreso

Crecimiento del chino mandarín en la provincia

Durante la ceremonia, las autoridades del Instituto Confucio destacaron el crecimiento sostenido del interés por el aprendizaje del chino en la provincia y el rol fundamental que cumplen estas iniciativas para fortalecer los vínculos entre Argentina y China.

universidad de congreso (2) La Universidad de Congreso reconoce a todos los estudiantes, docentes y familias por este importante logro.

A su vez el rector de la Universidad de Congreso, Mgter. Ing. Rubén Bresso, subrayó la importancia de ofrecer propuestas formativas que preparen a las nuevas generaciones para un entorno global, multicultural y altamente competitivo.