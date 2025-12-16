Inicio Sociedad Chino
Curso de Chino Mandarín, dictado por el Instituto Confucio de la Universidad de Congreso

En el Auditorio de la Universidad de Congreso, se realizó la ceremonia de entrega de certificados del Curso de Chino Mandarín, dictado por el Instituto Confucio

Por UNO
Durante la ceremonia en la Universidad de Congreso, las autoridades del Instituto Confucio destacaron el crecimiento sostenido del interés por el aprendizaje del chino en la provincia.

El acto se desarrolló en el Auditorio de la Universidad de Congreso y reunió a estudiantes del Colegio Congreso, jóvenes de escuelas secundarias, estudiantes universitarios y miembros de la comunidad educativa que culminaron satisfactoriamente su formación en idioma y cultura china.

Crecimiento del chino mandarín en la provincia

Durante la ceremonia, las autoridades del Instituto Confucio destacaron el crecimiento sostenido del interés por el aprendizaje del chino en la provincia y el rol fundamental que cumplen estas iniciativas para fortalecer los vínculos entre Argentina y China.

universidad de congreso (2)
La Universidad de Congreso reconoce a todos los estudiantes, docentes y familias por este importante logro.

A su vez el rector de la Universidad de Congreso, Mgter. Ing. Rubén Bresso, subrayó la importancia de ofrecer propuestas formativas que preparen a las nuevas generaciones para un entorno global, multicultural y altamente competitivo.

Contó con la presencia del Ministro de Educación

También se contó con la presencia del Lic. Tadeo Zalazar, Ministro de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas de la Provincia de Mendoza, quien remarcó que “cada diploma es una puerta que se abre” y que la provincia continuará impulsando oportunidades educativas que amplíen el horizonte internacional de los mendocinos.

universidad de congreso (1)
El discurso del Lic. Tadeo Zalazar, Ministro de Educaci&oacute;n, Cultura, Infancias y Direcci&oacute;n General de Escuelas de la Provincia de Mendoza.

La Universidad de Congreso reconoce a todos los estudiantes, docentes y familias por este importante logro y reafirma su compromiso con una educación que construya puentes culturales y oportunidades de desarrollo en un mundo cada vez más interconectado.

