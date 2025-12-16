Curso de Chino Mandarín, dictado por el Instituto Confucio de la Universidad de Congreso

El acto se desarrolló en el Auditorio de la Universidad de Congreso y reunió a estudiantes del Colegio Congreso, jóvenes de escuelas secundarias, estudiantes universitarios y miembros de la comunidad educativa que culminaron satisfactoriamente su formación en idioma y cultura china.
Crecimiento del chino mandarín en la provincia
Durante la ceremonia, las autoridades del Instituto Confucio destacaron el crecimiento sostenido del interés por el aprendizaje del chino en la provincia y el rol fundamental que cumplen estas iniciativas para fortalecer los vínculos entre Argentina y China.
A su vez el rector de la Universidad de Congreso, Mgter. Ing. Rubén Bresso, subrayó la importancia de ofrecer propuestas formativas que preparen a las nuevas generaciones para un entorno global, multicultural y altamente competitivo.
Contó con la presencia del Ministro de Educación
También se contó con la presencia del Lic. Tadeo Zalazar, Ministro de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas de la Provincia de Mendoza, quien remarcó que “cada diploma es una puerta que se abre” y que la provincia continuará impulsando oportunidades educativas que amplíen el horizonte internacional de los mendocinos.
La Universidad de Congreso reconoce a todos los estudiantes, docentes y familias por este importante logro y reafirma su compromiso con una educación que construya puentes culturales y oportunidades de desarrollo en un mundo cada vez más interconectado.