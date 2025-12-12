La Universidad de Congreso participó del Primer Foro Provincial de Salud Mental "REDPENSARTE" en Santa Rosa

universidad de congreso (1) El foro fue organizado de manera articulada por el Municipio de Santa Rosa, la Universidad del Aconcagua y la Universidad de Congreso.

La participación de la Universidad de Congreso se reflejó en dos acciones fundamentales del equipo de investigación que lleva adelante el proyecto “Estudio de prevalencia y factores asociados al suicidio en el departamento de Santa Rosa, Mendoza”.

Por un lado, se implementó un dispositivo de relevamiento de datos destinado a fortalecer los insumos empíricos de la investigación. Por otro, se desarrolló el taller “De la secu a la uni: lo que no te dijeron de la vida universitaria”, dictado por docentes-investigadores de las áreas de Trabajo Social, Sociología y Filosofía.

Este taller, de carácter motivacional y orientador, invitó a los estudiantes participantes a reflexionar sobre los desafíos y posibilidades que implica el ingreso a la educación superior. A través de un relato genuino, se abordaron temas como la flexibilidad de los proyectos personales, el valor formativo de los desafíos académicos y una visión integral del éxito universitario, entendida como una construcción que articula estudio, comunidad y persistencia.

Un espacio de reflexión académica para fortalecer la salud mental

El foro contó con la participación de diversas comunidades educativas locales, incluyendo las escuelas María Luisa Degni, Gabriel Brochero, Profesor Osvaldo Pinto y Croce, además del acompañamiento de las áreas de Educación y Salud del Municipio de Santa Rosa.

La intervención de la Secretaría de Investigación de la Universidad de Congreso reafirma el rol estratégico de estos espacios interinstitucionales para la vida académica. No solo permiten transferir y socializar el conocimiento producido en la universidad, sino que también constituyen escenarios de co-construcción colectiva, donde el diálogo con actores sociales, profesionales, estudiantes y responsables de políticas públicas enriquece las preguntas de investigación, valida metodologías en territorio y orienta el quehacer científico hacia problemáticas de especial relevancia comunitaria vinculadas a la salud mental.