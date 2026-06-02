La Universidad de Congreso realizará una nueva Edición de la Mención al Compromiso Ambiental

Entrega de menciones en la Universidad de Congreso

La ceremonia de entrega de menciones se realizará el viernes 5 de junio de 2026, a las 18:00 hs, en el Auditorio de la Universidad de Congreso, ubicado en Colón 90, Ciudad de Mendoza, en el marco del Día Mundial del Ambiente.

La convocatoria está orientada a destacar aquellas acciones que, desde distintos ámbitos, contribuyen a fortalecer una cultura ambiental basada en la responsabilidad, la participación social y la búsqueda de soluciones sostenibles.

Con esta nueva edición, la Universidad de Congreso reafirma su compromiso con la educación ambiental, la sustentabilidad y el reconocimiento de iniciativas que aportan al cuidado del ambiente y al bienestar de la comunidad.

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