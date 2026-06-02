La Facultad de Ambiente, Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Congreso invita a la comunidad a participar de la XXIV Edición de la Mención al Compromiso Ambiental, una iniciativa destinada a reconocer proyectos, acciones y trayectorias comprometidas con el cuidado del ambiente y el desarrollo sostenible.
La Universidad de Congreso realizará una nueva Edición de la Mención al Compromiso Ambiental
La Universidad de Congreso lanza la XXIV Mención al Compromiso Ambiental, promoviendo la reflexión sobre el agua, la igualdad y la sustentabilidad
La Universidad de Congreso reafirma su compromiso
La edición 2026 tendrá como eje el lema propuesto por la UNESCO para el Día Mundial del Agua: “Donde fluye el agua, crece la igualdad”, una consigna que invita a reflexionar sobre el acceso al agua, la equidad, la sustentabilidad y la necesidad de construir comunidades más inclusivas y responsables con los recursos naturales.
Esta propuesta busca poner en valor experiencias e iniciativas que promuevan la conciencia ambiental, el uso responsable de los bienes comunes, la protección de los ecosistemas y el compromiso ciudadano frente a los desafíos ambientales actuales.
Entrega de menciones en la Universidad de Congreso
La ceremonia de entrega de menciones se realizará el viernes 5 de junio de 2026, a las 18:00 hs, en el Auditorio de la Universidad de Congreso, ubicado en Colón 90, Ciudad de Mendoza, en el marco del Día Mundial del Ambiente.
La convocatoria está orientada a destacar aquellas acciones que, desde distintos ámbitos, contribuyen a fortalecer una cultura ambiental basada en la responsabilidad, la participación social y la búsqueda de soluciones sostenibles.
Con esta nueva edición, la Universidad de Congreso reafirma su compromiso con la educación ambiental, la sustentabilidad y el reconocimiento de iniciativas que aportan al cuidado del ambiente y al bienestar de la comunidad.
- Ceremonia de entrega: viernes 5 de junio de 2026.
- Horario: 18:00 hs.
- Lugar: Auditorio de la Universidad de Congreso Dirección: Colón 90, Ciudad de Mendoza.
- Lema 2026: “Donde fluye el agua, crece la igualdad”.