Estudiantes de la Tecnicatura Universitaria en Dirección y Producción Audiovisual de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Congreso presentarán sus producciones audiovisuales este sábado 23 de mayo, a las 18, en la Biblioteca Ricardo Tudela del Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza (MMAMM). La entrada es gratuita.
Estudiantes de la Universidad de Congreso presentan cortos audiovisuales inspirados en el Pasaje San Martín
Los estudiantes de la carrera Dirección y Producción Audiovisual de la Universidad de Congreso se inspiraron en un libro sobre el centenario edificio de Mendoza
La propuesta reúne los trabajos realizados por los estudiantes Elías Gabriel Moyano Arancibia, Quimey Ángeles Castillo, Juan Diego Pérez Farah, Aimé Melina Muñoz y Milagros Melanie Flores Colque.
Ellos desarrollaron piezas audiovisuales inspiradas en una de las historias que forman parte del libro "Nuestro Pasaje San Martín: Un laberinto en la memoria de Mendoza", del profesor y fotógrafo Javier Orlando Pelichotti.
La actividad propone un encuentro entre la literatura, la memoria y el lenguaje audiovisual, a partir de una obra que invita a mucho más que una lectura: propone un viaje.
Se ofrece como una puerta entreabierta hacia el pasado. Un suave extravío para el alma. Una travesía entre ecos, recuerdos y misterios que aún respiran en el corazón del Kilómetro 0 mendocino.
Memoria, patrimonio e identidad en estudiantes de la Universidad de Congreso
A través de diferentes miradas estéticas y narrativas, los estudiantes reinterpretan el universo planteado por Orlando Pelichotti, explorando los vínculos entre identidad, memoria urbana y patrimonio cultural desde el cine y la producción audiovisual.
La curaduría de los cortos audiovisuales estuvo a cargo del propio Pelichotti y de Sergio Sánchez, ambos profesores de la carrera en la Universidad de Congreso (UC).
La propuesta se enmarca en las actividades académicas y culturales impulsadas por la Universidad de Congreso, promoviendo espacios de producción artística, reflexión y vinculación con el patrimonio cultural mendocino.