Estudiantes de la Universidad de Congreso presentan cortos audiovisuales inspirados en el Pasaje San Martín

Presentacion de libro y cortos audiovisuales sobre el Pasaje San Martin Cortos audiovisuales de estudiantes de la Universidad de Congreso vinculan memoria, patrimonio y narrativa urbana a partir de un libro sobre el Pasaje San Martín.

La actividad propone un encuentro entre la literatura, la memoria y el lenguaje audiovisual, a partir de una obra que invita a mucho más que una lectura: propone un viaje.

Se ofrece como una puerta entreabierta hacia el pasado. Un suave extravío para el alma. Una travesía entre ecos, recuerdos y misterios que aún respiran en el corazón del Kilómetro 0 mendocino.

Memoria, patrimonio e identidad en estudiantes de la Universidad de Congreso

A través de diferentes miradas estéticas y narrativas, los estudiantes reinterpretan el universo planteado por Orlando Pelichotti, explorando los vínculos entre identidad, memoria urbana y patrimonio cultural desde el cine y la producción audiovisual.

La curaduría de los cortos audiovisuales estuvo a cargo del propio Pelichotti y de Sergio Sánchez, ambos profesores de la carrera en la Universidad de Congreso (UC).

La propuesta se enmarca en las actividades académicas y culturales impulsadas por la Universidad de Congreso, promoviendo espacios de producción artística, reflexión y vinculación con el patrimonio cultural mendocino.