Un árbol cae en el Amazonas y deja al descubierto siete esferas que no deberían estar ahí

Las piezas fueron halladas en una isla artificial del sitio arqueológico Lago do Cochila, un lugar del Amazonas que ya era considerado clave para comprender cómo vivían los antiguos pueblos de la región. Estas islas no fueron creadas por la naturaleza. Según los arqueólogos, fueron construidas por civilizaciones ancestrales capaces de transformar el entorno selvático para adaptarlo a sus necesidades.

Allí, ocultas durante siglos, aparecieron siete enormes esferas de arcilla, algunas de hasta 89 centímetros de diámetro. Sin embargo, lo más impactante no fue su tamaño, sino su función. Las investigaciones revelaron que las esferas eran urnas funerarias utilizadas en rituales complejos. Dos de ellas contenían restos humanos, mientras que las demás guardaban semillas y huesos de animales como peces, ranas y tortugas.

Esfera Amazonas (1)

Las esferas descubiertas en medio del Amazonas

El descubrimiento bajo el árbol vuelve a reforzar una idea que durante años fue subestimada: el Amazonas no fue una región vacía o aislada, sino un territorio habitado por sociedades complejas, capaces de desarrollar ingeniería, rituales y estructuras que aún hoy sorprenden a la arqueología moderna.

Todo indica que estos objetos no eran simples recipientes, sino parte de ceremonias simbólicas vinculadas a la muerte y al paso hacia otra vida. Para los especialistas, las urnas reflejan una visión espiritual mucho más sofisticada de lo que se creía sobre las antiguas sociedades del Amazonas.

La pieza más grande medía casi un metro de diámetro y pesaba alrededor de 350 kilos. El arqueólogo Márcio Amaral, del Instituto Mamirauá, explicó que las urnas no coinciden con ninguna de las tradiciones cerámicas conocidas en la región del Solimões Medio ni en el resto de la Amazonía brasileña. Los investigadores creen que los rituales funerarios incluían largos procesos de transformación del cuerpo antes de ser depositado dentro de las urnas, casi como si la persona recibiera un nuevo “cuerpo” para el más allá.

Aun así, el hallazgo mantiene varios misterios abiertos. Todavía no se conoce con exactitud la antigüedad de las piezas, aunque todo apunta a que pertenecen a una cultura precolombina con siglos, o incluso milenios de historia. Tampoco está claro si la misma civilización que construyó las islas artificiales fue la responsable de crear estas gigantescas urnas funerarias.