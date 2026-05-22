Nuevo sistema meteorológico en el aeropuerto de Mendoza que promete menos demoras y cancelaciones

El Plumerillo suma tecnología AWOS para optimizar vuelos y evitar desvíos por mal clima El Plumerillo suma tecnología AWOS para optimizar vuelos y evitar desvíos por mal clima

Datos milimétricos para la seguridad de los pasajeros

Para los pilotos y las tripulaciones que se aproximan a la aeroestación mendocina, la disponibilidad de estos datos resulta un factor de vital importancia. En las fases más críticas del vuelo, como lo son el descenso y el aterrizaje, contar con un panorama exacto de lo que ocurre en el asfalto define la correcta toma de decisiones operativas.

Según el informe difundido por EANA, el AWOS releva de forma automática variables que antes requerían metodologías tradicionales o estimaciones visuales:

Alcance visual en pista (RVR): determina exactamente la distancia que un piloto puede ver desde la cabina a lo largo del eje de la pista.

determina exactamente la distancia que un piloto puede ver desde la cabina a lo largo del eje de la pista. Techo de nubes: mide la altura exacta de la base de las capas nubosas sobre el aeropuerto.

mide la altura exacta de la base de las capas nubosas sobre el aeropuerto. Parámetros dinámicos: monitorea de manera constante la presión atmosférica, la intensidad y dirección del viento, los niveles de visibilidad general y el registro inmediato de precipitaciones.

Monitoreo de doble extremo: una ventaja para las aerolíneas

Una de las grandes novedades de la obra tecnológica llevada a cabo en El Plumerillo radica en el monitoreo integral del viento. El comunicado precisa que se incorporó un sensor específico en la cabecera opuesta a la que habitualmente se utiliza para los aterrizajes instrumentales.

Gracias a este diseño integral, el personal de la torre de control de tránsito aéreo y los despachantes de las líneas aéreas pueden evaluar el comportamiento de las ráfagas y las corrientes de aire en ambos extremos de la pista de forma simultánea, un avance técnico que amplía el margen de maniobra operacional y optimiza la seguridad.

Sistema Automático de Observación Meteorológica (AWOS) Sistema Automático de Observación Meteorológica (AWOS)

Mendoza como nodo estratégico regional

El impacto de esta puesta en marcha supera los límites locales. El aeropuerto mendocino funciona como la cabecera de la Región de Información de Vuelo (FIR) Mendoza, un área de control aéreo de gran envergadura en el oeste del país. Al centralizar datos meteorológicos más precisos y actualizados al instante, el AWOS estabiliza la gestión del tráfico aéreo no solo en la terminal local, sino también en toda su zona de influencia y en las rutas de conexión con el resto de la región cuyana y el tránsito transandino.

Finalmente, EANA remarcó en su comunicado que este avance se inscribe dentro de un plan integral de transformación y modernización tecnológica de los servicios de navegación aérea en la Argentina. La meta detrás del despliegue de estos sistemas inteligentes es elevar los niveles de la seguridad operacional en el país, adaptando los aeropuertos nacionales a los exigentes estándares fijados por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Tecnología AWOS para optimizar vuelos y evitar desvíos por mal clima Tecnología AWOS para optimizar vuelos y evitar desvíos por mal clima

Lo que tenés que saber del nuevo AWOS:

Emisor: comunicado institucional de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

comunicado institucional de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). El cambio: reemplaza estimaciones previas por una red automatizada de sensores en pista que miden variables climáticas en tiempo real.

reemplaza estimaciones previas por una red automatizada de sensores en pista que miden variables climáticas en tiempo real. Innovación en Mendoza: sensores ubicados en ambas cabeceras de la pista para conocer la dirección exacta del viento en los dos extremos.

sensores ubicados en ambas cabeceras de la pista para conocer la dirección exacta del viento en los dos extremos. Beneficio directo al usuario: al aportar previsibilidad exacta a las aerolíneas, disminuyen las cancelaciones y los vuelos desviados a otras provincias por niebla o tormentas.

al aportar previsibilidad exacta a las aerolíneas, disminuyen las cancelaciones y los vuelos desviados a otras provincias por niebla o tormentas. Cumplimiento legal: el equipamiento ya fue completamente homologado bajo la normativa internacional de la OACI.